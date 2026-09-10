Kassen und Kassenärztliche Vereinigungen haben hohe Summen in riskante Immobiliendeals gesteckt – und die Aufsicht wusste es jahrelang. Nun drohen Milliardenverluste.

Ein Darlehen über 30 Millionen Euro – und als Sicherheit nur ein Grundstück, das faktisch keine Million Euro wert ist. Dieser Fall aus dem Investment-Portfolio der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) steht exemplarisch für ein Problem, das offenbar branchenweit auftritt. Das zeigen die Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung (SZ), über die die SZ in ihrer aktuellen Ausgabe berichtet.

Laut SZ haben Krankenkassen und Kassenärztliche Vereinigungen in der Niedrigzinsphase in großem Stil Geld in Immobilienprojekte gesteckt, oft ohne ausreichende Absicherung. Die KVWL gehört zu den wenigen Institutionen, die ihre Schuldscheindarlehen bereits aufgearbeitet haben; sie hat vorsorglich 200 Millionen Euro ihrer Investments abgeschrieben. Den gesetzlichen Krankenkassen steht dies wohl noch bevor.

Bis zu 1,1 Milliarden Euro: Bundesregierung beziffert das Ausmaß

Wie groß das Problem tatsächlich ist, zeigt nun laut SZ erstmals eine Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Fraktion, die NDR, WDR und der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Für die 58 bundesweit agierenden gesetzlichen Krankenkassen beziffert das Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) den möglichen Schaden auf bis zu 1,1 Milliarden Euro. Elf Kassen haben demnach rund 200 Millionen Euro in Inhaberschuldverschreibungen angelegt, zwölf weitere rund 900 Millionen Euro in Schuldscheindarlehen – Geld, das die Renditeerwartungen deutlich verfehlt oder im Extremfall komplett verloren gehen könnte. Bereits 400 Millionen Euro wurden bis Ende 2025 abgeschrieben, für weitere 700 Millionen Euro steht eine endgültige Bewertung noch aus. Für 2026 haben einzelne Kassen laut Bericht schon zusätzliche Wertberichtigungen angekündigt.

Diese Zahlen bilden aber nur einen Ausschnitt ab: Das BAS beaufsichtigt lediglich die 58 bundesweiten Kassen. Für die übrigen, teils regionalen Kassen sowie für 17 Kassenärztliche Vereinigungen sind andere Behörden zuständig – belastbare Zahlen dazu fehlen bislang.

Kritik von Grünen und Linken

Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Paula Piechotta sieht in den Zahlen bereits einen Beleg dafür, dass es Kassen an „ausreichenden Kontrollmechanismen“ und „ausreichend finanzpolitischem Sachverstand“ gefehlt habe, wie sie gegenüber SZ, NDR und WDR erklärt. Sie fordert umfassende Aufklärung. Ähnlich äußert sich Ates Gürpinar, gesundheitspolitischer Sprecher der Linksfraktion: Die Kassen müssten endlich offenlegen, welche Verluste tatsächlich entstanden seien. Bislang mauerten viele Institute laut SZ bei dieser Frage.

Konkreten Anlass für diese Forderung lieferten die Recherchen von SZ, NDR und WDR bereits im Sommer: Mehr als 20 Institute hatten demnach allein über die sogenannten Verius-Fonds mehrere Hundert Millionen Euro investiert, die inzwischen als verloren gelten. Betroffen waren neben Krankenkassen und KVen laut August-Recherchen auch rund 50 Pensionskassen, Sterbekassen, Kirchenkreise und ein Bistum – Einrichtungen, für die allerdings nicht dieselben strengen Anlagevorschriften gelten wie für gesetzliche Krankenkassen.

Wie es zu den Fehlinvestments kam

Ein wiederkehrendes Muster bei den Schuldscheindarlehen: Statt des tatsächlichen Marktwerts eines Grundstücks wurde häufig dessen künftig erhoffter Wert als Sicherheit angesetzt. In Einzelfällen dienten laut SZ selbst Acker- oder Brachflächen als Grundlage für Millionenkredite an Immobilien-Projektentwickler. Dabei dürfen Krankenkassen und KVen sich an solchen Darlehen grundsätzlich beteiligen, allerdings nur gegen ausreichende Besicherung. Nach den BAS-Zahlen haben allein die bundesweiten Kassen rund 900 Millionen Euro auf diesem Weg im Feuer. Ob sich einzelne Projekte noch erholen, bleibt laut SZ offen.

Aufsicht wusste seit 2017 von den Deals

Pikant an der Antwort der Bundesregierung: Dem BAS waren die riskanten Anlagen offenbar seit Jahren bekannt. Bereits 2017 erfuhr sie von den ersten Engagements in immobilienbesicherten Schuldscheindarlehen, zwei Jahre später auch von den Investments in die Verius-Fonds. Da zu diesem Zeitpunkt keine akuten Zahlungsausfälle vorlagen, beließ es das BAS bei einem allgemeinen Hinweis an die Kassen, ihr Risikomanagement zu verbessern. Erst 2023, als die ersten Immobilienprojekte tatsächlich in Schieflage gerieten, reagierte die Behörde mit einem Rundschreiben und forderte eine solidere Absicherung künftiger Darlehen. Zu diesem Zeitpunkt waren die problematischen Investments jedoch längst getätigt.

Piechotta spricht laut SZ von „einem gravierenden Aufsichts- und Kontrollproblem“ und verlangt Antworten darauf, warum die Behörde nicht früher gehandelt hat. Die Bundesregierung selbst zieht bereits Konsequenzen: Ab dem 1. Januar 2027 sollen Krankenkassen und KVen keine Schuldscheindarlehen dieser Art mehr abschließen dürfen. Das BAS will nach Abschluss der Aufklärung prüfen, ob auch der Erwerb komplexer Anleihen künftig stärker eingeschränkt wird.

Warum Versicherer strenger reguliert sind als Krankenkassen

Der Fall zeigt eine regulatorische Asymmetrie: Private Versicherer unterliegen seit 2016 dem europäischen Aufsichtsregime Solvency II, das für Krankenkassen als öffentlich-rechtliche Träger der gesetzlichen Krankenversicherung nicht gilt. Entstanden ist das Regelwerk als direkte Reaktion auf die Finanzkrise 2008: Der US-Versicherungskonzern AIG hatte sich mit riskanten Kreditderivaten und Wertpapierleihegeschäften auf Basis von Lebensversicherungsportfolios so weit verspekuliert, dass nur eine milliardenschwere Notrettung der US-Notenbank die Insolvenz verhinderte. Die europäischen Aufseher zogen daraus die Konsequenz, Versicherer künftig nicht mehr nach starren Formeln, sondern nach ihrem tatsächlichen Risikoprofil mit Kapital zu unterlegen – ein „Wechsel von einer bilanzorientierten hin zu einer marktwert- und risikoorientierten Sichtweise“, wie es der Dortmunder Versicherungsprofessor Lukas Linnenbrink gegenüber DAS INVESTMENT beschreibt.

Das bedeutet konkret: Je riskanter ein Versicherer das Geld seiner Kunden anlegt, desto mehr Eigenkapital muss er dafür vorhalten – jede risikoreiche Anlageentscheidung schlägt sich unmittelbar in der von der Bafin überwachten Solvenzquote nieder.

Krankenkassen und Kassenärztliche Vereinigungen kennen ein vergleichbares, laufend überwachtes und risikobasiertes Eigenkapitalregime nicht. Für sie gilt laut SZ lediglich die sozialrechtliche Vorgabe, Beitragsgelder nur in „besonders sichere Anlageformen“ zu stecken, bei denen ein Verlust praktisch ausgeschlossen ist – ohne die abgestufte Risikogewichtung und externe Bilanzkontrolle, wie sie Solvency II für Versicherer vorschreibt. Genau in dieser Lücke sehen Kritiker wie die Grünen-Politikerin Piechotta einen wesentlichen Grund dafür, dass riskante Immobiliendeals bei Krankenkassen über Jahre unbemerkt blieben.