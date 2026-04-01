Rita Pfahls wechselt von Indigo Headhunters zu Fidelity International
Fidelity International hat Rita Pfahls zur Institutional & Pension Client Specialist ernannt. Die ehemalige Partnerin bei Indigo Headhunters wechselt damit zurück ins Asset Management.
Pfahls verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung im institutionellen Geschäft. Sie war in leitenden Funktionen bei Universal Investment und Franklin Templeton tätig, wo sie Vertriebsteams führte sowie komplexe Mandate und Consultants betreute. Zuletzt war sie bei Indigo Headhunters als Executive-Search-Spezialistin für institutionelle Kunden und Finanzdienstleister aktiv.
In ihrer neuen Rolle bei Fidelity wird sie das Geschäft mit institutionellen Anlegern unterstützen, weitere institutionelle Mandate betreuen und eng mit den Teams für institutionelle Kapitalanlage und betriebliche Altersvorsorge zusammenarbeiten.