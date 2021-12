Astrid Lipsky 19.06.2012 Lesedauer: 1 Minute

Road to Hellas: „Was in Europa passiert, wird immer unwesentlicher“

Guillaume Brisset und seine Teamkollegen von Rouvier Associés investieren derzeit vor allem in Europa. Doch was in Griechenland passiert, interessiert sie nur bedingt. Warum das so ist, erklärt der Manager des Aktienfonds Rouvier Valeurs (WKN: A0L FNJ) im Gespräch mit DAS INVESTMENT.com.