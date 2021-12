Roadshow Strategien für schwankungsintensive Märkte

Experten geben Maklern und Vermittlern dabei einen aktuellen Einblick in den Markt, zeigen Strategien zur Risikominimierung auf und stellen den Verkaufsansatz der Top-Anlagestrategien vor.Darüber hinaus steht der SICAV-Fonds Global Absolute Return Strategies (GARS, WKN: A1H5Z0 (thes.), A1H5Z1 (auss)) im Fokus. Seit Auflage am 26. Januar 2011 bis zum 31. Januar 2014 hat der Fonds ein Plus von 16,9 Prozent nach Kosten erwirtschaftet.Fonds von Standard Life Investments gibt es auch in der Fondspolice Maxxellence Invest. Aus 43 Strategien können Anleger hier die richtigen für sich auswählen.Die Termine: 18. März 2014: Köln – KölnSKY20. März 2014: Mainz – Hyatt Regency26. März 2014: Stuttgart – Hilton Garden Inn1. April 2014: München – upside east8. April 2014: Berlin – Science Center10. April 2014: Hamburg – Empire Riverside HotelAnmelden können Sie sich hier