Robeco hat seinen ersten aktiven Anleihen-ETF aufgelegt. Das Besondere: Dieser bewertet Länder nach ihrer nationalen Klimapolitik.

Robeco legt seinen ersten aktiven Anleihen-ETF auf. Dieser hat einen Klimafokus.

Robeco hat seinen ersten aktiven Anleihen-ETF aufgelegt: Der Climate Euro Government Bond ETF (ISIN: IE000D1DAPO5, gelistet bei der Euronext Amsterdam) konzentriert sich auf Euro-Staatsanleihen und bewertet Länder nach ihrer Klimapolitik.

Scoring-System bewertet Klimamaßnahmen

Der Vermögensverwalter entwickelte nach eigenen Angaben zusammen mit FTSE und ING ein Bewertungssystem, das Länder anhand ihrer Klimaziele, politischen Maßnahmen und tatsächlichen Emissionsentwicklung einordnet. Das System nutzt Daten des Ascor-Tools und gewichtet die praktische Umsetzung zunehmend stärker als bloße Absichtserklärungen. Ascor steht dabei für „Assessing Sovereign Climate-Related

Opportunities and Risks“.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Der ETF gewichtet Länder entsprechend ihrer Klima-Scores und bevorzugt Staaten mit glaubwürdigen Klimastrategien. Das System leitet zusätzlich mehr Kapital in Green Bonds, die nachhaltige Projekte finanzieren. Die Amsterdamer Euronext notierte den ETF am 11. September. Robeco plant weitere aktive ETF-Produkte in den kommenden Monaten.