Robeco startet ersten aktiven Anleihen-ETF mit Klimafokus
Robeco hat seinen ersten aktiven Anleihen-ETF aufgelegt: Der Climate Euro Government Bond ETF (ISIN: IE000D1DAPO5, gelistet bei der Euronext Amsterdam) konzentriert sich auf Euro-Staatsanleihen und bewertet Länder nach ihrer Klimapolitik.
Scoring-System bewertet Klimamaßnahmen
Der Vermögensverwalter entwickelte nach eigenen Angaben zusammen mit FTSE und ING ein Bewertungssystem, das Länder anhand ihrer Klimaziele, politischen Maßnahmen und tatsächlichen Emissionsentwicklung einordnet. Das System nutzt Daten des Ascor-Tools und gewichtet die praktische Umsetzung zunehmend stärker als bloße Absichtserklärungen. Ascor steht dabei für „Assessing Sovereign Climate-Related
Opportunities and Risks“.
Der ETF gewichtet Länder entsprechend ihrer Klima-Scores und bevorzugt Staaten mit glaubwürdigen Klimastrategien. Das System leitet zusätzlich mehr Kapital in Green Bonds, die nachhaltige Projekte finanzieren. Die Amsterdamer Euronext notierte den ETF am 11. September. Robeco plant weitere aktive ETF-Produkte in den kommenden Monaten.