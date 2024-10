Asset Manager Robeco bietet ab sofort auch ETFs an – ganz konkret: aktive ETFs. In einem ersten Wurf bringen die Niederländer vier Strategien an den Start: zum einen drei Produkte namens „3D“-ETF, die auf europäische, globale und US-Aktien setzen und dabei auf den bestehenden Enhanced-Indexing-Strategien des Hauses aufbauen. Zum anderen startet Robeco mit dem „Dynamic Theme Machine“ außerdem einen Multi-Themen-ETF, der mithilfe künstlicher Intelligenz unterschiedliche aussichtsreiche Investmentthemen ins Portfolio zu holen verspricht.

Alle vier ETFs sind seit dem heutigen Dienstag an der Frankfurter Börse gelistet. Für die kommenden Monate plant Robeco weitere Notierungen – so auch an der Londoner Börse, kündigt das Unternehmen an.

„Die heutige Auflegung ist ein bedeutsamer Moment für Robeco, da wir unsere Expertise im aktiven Management auf den Bereich ETFs ausweiten“, sagt Robeco-Chefin Karin van Baardwijk. „Unsere neuen aktiven ETFs sind dafür gedacht, optimale Ergebnisse zu erzielen, indem sie die strukturellen Vorteile von ETFs mit dem Mehrwert eines aktiven Managements und Nachhaltigkeitsaspekten kombinieren.“

Diese 4 Robeco-ETFs sind ab sofort erhältlich

Robeco 3D Global Equity Ucits ETF (3DGL) Robeco 3D US Equity Ucits ETF (3DUS) Robeco 3D European Equity Ucits ETF (3D3D) Robeco Dynamic Theme Machine Ucits ETF (RDYN)

Die Emission der neuen Produktkategorie hat Robeco lange vorbereitet: Bereits im Oktober vergangenen Jahres holten die Niederländer dafür Nick King ins Haus. Der ETF-Spezialist sollte eine eigene ETF-Plattform aufbauen. Man wolle bestehende Strategien bald in ETFs bündeln, hatte es damals von Robeco geheißen.

Über Robeco

Robeco wurde 1929 gegründet. Neben der Zentrale in Rotterdam verfügt das Unternehmen weltweit über 16 weitere Niederlassungen. Stand Ende März 2024 verwaltete Robeco 194 Milliarden Euro. Neben Nachhaltigkeit liegt ein Fokus des Hauses auf quantitativem Investieren – einem Bereich, in dem sich die Gesellschaft selbst als Pionier bezeichnet.

Robeco ist ein Tochterunternehmen der Finanzholding Orix Corporation Europe, die wiederum zum japanischen Mischkonzern Orix Corporation gehört.