Svetlana Kerschner 25.05.2009 Aktualisiert am 27.01.2020 - 17:41 Uhr Lesedauer: 1 Minute

Robeco ernennt Munsters zum Vorstandschef

Die niederländische Fondsgesellschaft Robeco hat Roderick Munsters zum Vorstandsvorsitzenden ernannt. Vorbehaltlich der Zustimmung der niederländischen Aufsichtsbehörde soll die Ernennung am 1. September 2009 in Kraft treten. Damit folgt Munsters auf George Möller, der in den Ruhestand tritt.