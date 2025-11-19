Robeco: Steven de Vries wird Wholesale-Leiter Europa
Robeco hat einen neuen Leiter für den Europa-Vertrieb: Steven de Vries übernimmt zum 1. Dezember 2025 die Position als Head of Europe Wholesale.
De Vries verantwortet in seiner neuen Rolle die Vertriebsstrategie im Wholesale-Geschäft in den wichtigsten europäischen Märkten. Dazu gehören Deutschland, die Schweiz, Italien, Spanien, Großbritannien und die nordischen Länder. Er wird vorwiegend Finanzintermediäre, Privatbanken, Familienunternehmen und Plattformanbieter betreuen.
Mehr als 25 Jahre Branchenerfahrung
De Vries bringt über 25 Jahre internationale Erfahrung im Asset Management mit. Er war in leitenden Positionen bei der ING Group, Axa Investment Managers, Henderson Global Investors, Janus Henderson und Legal & General tätig.
Bei L&G baute er das Wholesale-Geschäft in drei Jahren von 50 auf 85 Milliarden Euro aus. Zudem leitete er die europaweiten Programme zur Vereinheitlichung der Vertriebsstrategien in den verschiedenen Regionen.
Über Robeco
Der Vermögensverwalter Robeco wurde 1929 gegründet und hat seinen Sitz in Rotterdam. Das Unternehmen verfügt weltweit über 15 Niederlassungen. Der Asset Manager verwaltete zum 30. Juni 2025 nach eigenen Angaben ein Kundenvermögen von 246 Milliarden Euro. Robeco ist eine Tochtergesellschaft der Orix Corporation Europe.