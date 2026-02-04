Robeco erweitert ETF-Palette um vier aktive Anleihen-Strategien
Der niederländische Vermögensverwalter Robeco hat vier aktiv verwaltete Anleihen-ETFs aufgelegt. Das Angebot umfasst zwei quantitative Strategien, die jeweils in einer globalen und einer europäischen Variante verfügbar sind. Die ETFs sind seit Anfang Februar an der Deutschen Börse Xetra sowie an den Börsen in London, Mailand und Zürich handelbar.
Die neuen Produkte übertragen Robecos quantitative Anleihen-Strategien in das ETF-Format. Die Fonds nutzen den gleichen Investmentprozess wie die bestehenden aktiven Credit-Strategien des Hauses.
Dynamische High-Yield-Strategie
Die beiden Dynamic High Yield Ucits ETFs nutzen einen datenbasierten Ansatz zur Risikosteuerung. Die Strategie wertet Marktindikatoren wie Spreads, Volatilität, makroökonomische Kennzahlen und Momentum-Faktoren aus. Auf dieser Basis passt sie die Beta-Positionierung in High-Yield-Anleihen an.
Zur Steuerung setzen die Fonds hochliquide CDS-Indizes ein. Bei günstigen Marktbedingungen kann das Engagement erhöht werden, während es in Stressphasen reduziert wird.
Faktorbasierte Unternehmensanleihen
Die 3D Enhanced Index Credits ETFs zielen auf moderat höhere Renditen bei enger Orientierung an der jeweiligen Benchmark ab. Die Strategie basiert auf mehreren Komponenten: Bei der Renditeoptimierung setzt Robeco auf Faktorprämien für Unternehmensanleihen - dazu gehören Value, Momentum, Quality und Low Risk.
Das Risikoprofil wird durch Kontrolle des Tracking Errors, Diversifizierung der Faktor-Positionierungen und Portfolioaufbau gesteuert. Nachhaltigkeitsziele werden in den Investmentprozess integriert.
Beide Strategien nutzen quantitative Modelle und fundamentale Einschätzungen im Anleihenbereich. Nick King, Leiter ETFs bei Robeco, sagt: „Wir erweitern unser Angebot an Research-gestützten aktiven ETFs, um einen effizienten Zugang zu den Märkten für Investment-Grade- und High-Yield-Anleihen zu ermöglichen. Das Ziel ist, die Renditen durch die Nutzung bewährter Anlagekompetenzen zu steigern.“
Robeco verwaltete zum 30. Juni 2025 ein Kundenvermögen von 246 Milliarden Euro.