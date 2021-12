Robeco Gilbert Van Hassel wird neuer Vorstandsvorsitzender

Van Hassel verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in führenden Positionen in der Finanzindustrie. Der Finanzexperte war vor allem in den Bereichen Asset und Wealth Management tätig und hat zuvor für ING Investment Management und JP Morgan in Europa, Asien und den USA gearbeitet.

Van Hassel (Jahrgang 1957) folgt auf Leni Boeren, die Robeco planmäßig verlassen wird, sobald der Übergabeprozess an ihren Nachfolger abgeschlossen ist und auch ihre übrigen Positionen im Board der Robeco-Gruppe neu besetzt sind.