06.10.2017

Robeco High Yield Bonds Sander Bus: „Wir fühlen uns zunehmend unwohl“

In einem aktuellen Marktausblick warnt Robeco-Manager Sander Bus Anleger davor, derzeit allzu sehr auf kurzfristige Performance zu schielen. Was ihn beunruhigt: Obwohl die Rentenmärkte in einem reifen Stadium sind, kalkuliert kaum jemand negative Überraschungen ein.