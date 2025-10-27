Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

ETFs haben sich weltweit zu einer der wichtigsten Innovationen im Anlagebereich entwickelt. Sie wurden in den 1990er Jahren als kostengünstige Möglichkeit eingeführt, um Indizes nachzubilden, und sind inzwischen für Institutionen und Anleger eine unverzichtbare Stütze. Ihre Transparenz, Liquidität und Effizienz haben neue Maßstäbe für den Zugang zu den Märkten gesetzt.

ETFs sind jedoch in erster Linie eine Struktur. Die ersten ETFs waren damals völlig passiv, doch der heutige Markt erfordert ein höheres Tempo. Aktiv verwaltete ETFs verknüpfen die Börsennotierung mit bewussten Anlageentscheidungen – sei es durch Portfoliomanager oder systematische Modelle – um Renditen zu erzielen und Risiken besser zu bewältigen. Für Sie bedeutet das: Effizienz und Einblick in einer Zeit, in der Portfolios höhere Volatilität und Konzentration aushalten müssen.

Missverständnisse aufklären

Ein gängiges Missverständnis lautet, dass ETFs für passives Investieren stehen. Das ist nicht korrekt. Ein ETF ist lediglich das Format. Bei einem aktiven ETF wird die Strategie durch Research und aktive Entscheidungen bestimmt, um Alpha zu generieren oder das Risiko präziser zu steuern.

Liquidität ist ein weiterer Aspekt, der oft missverstanden wird. Kleinere ETFs können als kaum gehandelt verstanden werden, aber die tatsächliche Liquidität stammt von den zugrunde liegenden Wertpapieren. Wertpapierhändler geben ETF-Anteile aus und nehmen sie zurück, um die Nachfrage zu befriedigen, sodass aktive ETFs so liquide bleiben wie die von ihnen gehaltenen Vermögenswerte.

Momentum in Europa

Die USA sind führend bei ETF-Innovationen, Europa holt aber schnell auf. Die Allokationen in aktive ETFs sind in den vergangenen Jahren stark angestiegen – von etwa einem Fünftel der ETF-Anleger auf inzwischen rund die Hälfte. Dieser Wandel spiegelt die regulatorische Unterstützung, den Appetit institutioneller Anleger auf ein kosteneffizientes aktives Engagement und eine breitere Akzeptanz bei Vertriebsgesellschaften und Beratern wider.

Für Sie bedeutet das, dass aktive ETFs keine Nischenprodukte mehr sind. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil des europäischen Anlageumfelds.

Risiken bei Bedarf steuern

Da Mega-Caps wie die Glorreichen Sieben die Indizes dominieren, stellt die Marktkonzentration eine echte Herausforderung dar. Bei einem passiven Engagement sind Sie vollkommen von diesen Unternehmen abhängig.

Aktive ETFs bieten Ihnen die Chance auf eine breiter angelegte Diversifizierung, auf bewährte Faktoren zu setzen oder Nachhaltigkeitskriterien einzubeziehen. Das Ziel lautet hier Stabilität, nicht Nachbildung. Für Vermögensverwalter ist diese Flexibilität zunehmend wertvoll.

Performance und Kosten

Können aktive Strategien nach Gebühren wirklich eine Outperformance erzielen? Vielen gelingt das. Bei aktiven ETFs bleiben die Kosten auf einem wettbewerbsfähigen Niveau und sind transparent: Sie bezahlen für das Research und das grundlegende geistige Eigentum, das hinter der Strategie steht.

Systematische Ansätze sind darauf ausgelegt, den Umsatz und die Transaktionskosten gering zu halten und gleichzeitig etablierte Quellen für Überschussrenditen zu nutzen. Daraus ergeben sich wettbewerbsfähige Gesamtkosten und Strategien, die nachweislich über alle Zyklen hinweg Netto-Alpha bieten.

Ein flexibel einsetzbares Tool

Da ETFs innerhalb eines Tages gehandelt werden, werden sie oft als taktische Hilfsmittel betrachtet. Sie sind jedoch vielseitig. Aktive ETFs können als wichtige Positionen, zusätzliche Engagements oder taktische Allokationen dienen. Die Entscheidung liegt ganz bei Ihnen.

Blick in die Zukunft

Der Aufstieg aktiver ETFs stellt mehr als eine reine Produktinnovation dar. Er unterstreicht vielmehr, dass Anleger wie Sie sowohl Effizienz als auch Einblick wünschen: einerseits Liquidität und Transparenz, andererseits aktive Entscheidungsfindung.

Da die Märkte immer komplexer werden und sich die Zyklen verkürzen, gewinnen diese beiden Aspekte zunehmend an Bedeutung. Aktive ETFs bieten eine Möglichkeit, die Disziplin des aktiven Managements zu nutzen und gleichzeitig die operativen Vorteile zu bewahren, denen ETFs ihre Beliebtheit verdanken.

Bei Robeco sind aktive ETFs eine natürliche Erweiterung unserer 25-jährigen Erfolgsbilanz bei systematischen Anlagen. Dadurch, dass wir bewährte, Research-basierte Strategien in das ETF-Format einbetten, wollen wir transparente, skalierbare Lösungen anbieten, die Ihnen helfen, Ihre Ziele mit Zuversicht anzupeilen.

Das nächste Kapitel im Bereich der ETFs wird bereits geschrieben – und aktive ETFs bieten Ihnen eine direkte Möglichkeit, daran teilzuhaben.

