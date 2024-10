DAS INVESTMENT: Herr King, Robeco legt jetzt erstmals auch ETFs auf, konkret sind es aktive ETFs. Um diesen Produktbereich herrscht aktuell ein richtiger Hype. Was versprechen Sie sich davon?

Nick King: Stimmt, zurzeit wird viel über aktive ETFs gesprochen, in den USA wie auch in Europa. Der europäische ETF-Markt ist in den vergangenen Jahren sehr stark gewachsen. Traditionell wurden börsengehandelte Fonds zur passiven Nachbildung von Indizes eingesetzt. Aber es gibt auch immer mehr Interesse an aktiven Strategien in einer ETF-Hülle.

Wer interessiert sich konkret dafür?

King: Die Kunden. Sie haben die potenziellen Vorteile von ETFs erkannt. Weil sich die Bedürfnisse der Kunden wandeln, wollen wir sie auswählen lassen – aus traditionellen aktiven Publikumsfonds, Privatmandaten und nun auch ETFs.

Passive ETFs – also solche, die einem klassischen Index folgen – sind schon seit Jahren weit verbreitet. Haben Sie bislang nie darüber nachgedacht, einen klassischen ETF aufzulegen?

King: Nein, wir wollen uns auf aktive ETFs fokussieren. Der passive ETF-Markt ist schon sehr etabliert, es gibt bereits eine große Auswahl an Produkten und es herrscht dort ein scharfer Wettbewerb. Wir können aber interessante Alternativen dazu liefern. Durch unsere spezielle Investment-Expertise wollen wir uns abgrenzen. Im ersten Anlauf legen wir jetzt zwei unterschiedliche Strategien als ETFs auf: zum einen unsere 3D-Strategien, die es in den Varianten US-Aktien, europäische Aktien und globale Aktien gibt. Die 3D-Produktpalette soll eine Alternative zu rein passiven Investments sein. Sie werden von unserem Investmentteam gemanagt, das schon 20 Jahre Erfahrung mit unseren Enhanced-Indexing-Portfolios hat.

Holen sie uns mal bitte ab: Was verstehen Sie unter Enhanced Indexing?

King: Die Portfolios orientieren sich an den Charakteristiken eines Index. Die Investments setzen sich ähnlich wie der Index zusammen – mit Blick auf Anlageregionen und Sektoren. Allerdings werden die Aktien im Vergleich zum Index ein klein bisschen über- oder untergewichtet. Es geht also nicht darum, den Index abzubilden, sondern ihn zu übertreffen.

Enhanced-Indexing-Strategien bieten Sie schon länger an. Wie unterscheiden sich Ihre ETFs davon?

King: Die 3D-ETFs werden vom selben Team gemanagt, wir nutzen dieselben Prozesse und auch dieselbe Plattform wie für die Enhanced-Indexing-Produkte. Der Unterschied ist, dass wir bei den ETFs neben den Aspekten Rendite und Risiko auch Nachhaltigkeitsaspekte einbeziehen. Wir meinen, dass sich Nachhaltigkeit stark auf die langfristige Wertschöpfung und die Widerstandsfähigkeit eines Portfolios auswirkt.

Es gibt bei aktiven ETFs unterschiedliche Herangehensweisen. Teilweise kreieren Fondsgesellschaften ganz eigene Indizes, die sie aktiv managen – und der aktive ETF folgt dann diesem Index. Wie gehen Sie vor?

King: Für unsere 3D-ETFs nutzen wir ganz klassische Indizes wie den S&P 500, den MSCI World und den MSCI Europe. Wir haben in der Tat ein Team, das selbst Indizes kreiert. Fürs erste fokussieren wir uns aber auf die klassischen Indizes.

Sprechen Sie mit den ETFs auch neue Kunden an?

King: Es soll eine Kombination aus schon bestehenden Kunden und neuen Kunden sein. Mit den 3D-Produkten fokussieren wir uns hauptsächlich auf den Wholesale-Vertrieb, Privatbanken, Wealth Manager und andere Asset Manager. Aber weil die Produkte in einer ETF-Hülle stecken, wenden wir uns auch an neue Vertriebskanäle, wie Online-Plattformen, die ausschließlich ETFs anbieten. Es gibt viele Menschen, die lieber ETFs als aktive Fonds wählen oder sogar ausschließlich in ETFs investieren möchten.

Sie meinen Endanleger-Plattformen, wie Scalable oder Trade Republic?

King: Genau. Das wären neue Kunden für uns.

Wir sprachen jetzt über die 3D-Strategien. Sie bieten noch einen weiteren ETF an, der einen sehr illustren Namen hat: Dynamic Theme Machine.

King: Der Name ist catchy, nicht wahr? Er beschreibt aber genau das, was wir im Portfolio machen: Wir wollen in einem dynamischen Prozess unterschiedliche Anlagethemen abbilden.

Wie legt die Dynamic Theme Machine denn genau an?

King: In den vergangenen Jahren sind sehr viele thematische ETFs auf den Markt gekommen. Generell setzen sie nur auf ein einziges Anlagethema. Zum Beispiel Robotics & Automatisierung oder erneuerbare Energien. Dagegen gibt es kaum Produkte mit einem multi-thematischen Ansatz.

Wechseln Sie die Themen dann ständig aus – oder mischen Sie sie?

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Daily“. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT daily (börsentäglich) Newsletter DAS INVESTMENT am Sonntag (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

King: Der ETF soll zu jeder Zeit 15 bis 20 Themen abbilden, ein sehr diversifizierter Korb von Themen also. Wir bewerten fortlaufend, wie attraktiv einzelnen Themen sind und tauschen sie gegebenenfalls aus.

Wie soll das genau funktionieren?

King: Bei der Portfoliokonstruktion kommen Tools zum Einsatz, die künstliche Intelligenz und Quant-Ansätze miteinander kombinieren. Gleichzeitig überblickt unser Team für fundamentales thematisches Investieren das Portfolio. Der Prozess läuft so ab: Zunächst identifiziert unser KI-Tool mittels Natural-Language-Processing mögliche Themen – es soll aussichtsreiche Anlagethemen schon sehr früh erkennen können. Im nächsten Schritt sehen wir uns an, wie attraktiv die einzelnen Themen aus Investorensicht sind, zum Beispiel, indem wir uns die Unternehmensbewertungen ansehen. Diesen Prozess wenden auch viele Fonds an, die in nur ein einziges Thema investieren. Wir dagegen nutzen die Technologie auf eine neue Art.

Indem Sie gleichzeitig unterschiedliche Themen finden?

King: Genau. Wir sehen eine ganze Bandbreite von Daten durch, um Unternehmen zu finden, die in ihrer öffentlichen Kommunikation über ähnliche Konzepte und Ideen sprechen. Das Tool stellt also zunächst Cluster von Unternehmen zusammen. Danach sieht sich unser Team für fundamental thematisches investieren diese Cluster an. Es entscheidet dann, welches auch real investierbare Themen sind. Wenn man KI-Tools nutzt, ist es immer wichtig, dass auch echte Menschen den Überblick behalten.

Nennen Sie mal bitte ein Beispiel für ein Thema, das das KI-Tool finden könnte.

King: Kürzlich hat es beispielsweise ein Thema identifiziert, das wir „Reshaping restaurants“ nennen.

Das klingt interessant, was heißt das genau?

King: Viele Gastronomieunternehmen diskutieren aktuell darüber, wie sie in ihrem Geschäftsmodell Technologie so einbinden können, dass sich das Kundenerlebnis oder die Umsätze verbessern lassen. Es geht etwa um die Aufnahme der Bestellungen oder um Apps für Platzreservierungen, also darum, Prozesse effizienter zu machen. Unser KI-Tool hat eine Gruppe von Restaurants ausgemacht, die über dieselben Themen sprechen. Unser Team hat daraufhin entscheiden, dass das ein lohnenswertes Anlagethema ist. Es gibt genügend Unternehmen, die in diese Gruppe fallen.

Und innerhalb der einzelnen Themen, die erst das Tool und dann Ihr Team für interessant und auch investierbar befunden haben – wie suchen Sie innerhalb der Themen dann die besten Unternehmen heraus?

King: Wir sehen quasi durch zwei Linsen auf die Unternehmen. Profitieren sie von dem jeweiligen Thema? Dazu nutzen wir Sentiment-Analyse. Gleichzeitig mutzen wir auch traditionellere, quantitative Messansätze. Wir sehen uns also an, ob einzelne Aktien interessant bewertet sind, ob die Unternehmen profitabel arbeiten und wie ihre Gewinne sind. Man kann sagen: Der ETF Dynamic Theme Machine setzt auf maschinelle Prozesse plus menschliche Übersicht.

Verstehe ich Sie richtig: Für Ihre neue Produktepalette an aktiven ETFs haben Sie also quasi nichts Neues angeschafft, sondern nutzen einfach Ihre schon vorhandenen Prozesse, Teams und Herangehensweisen?

King: Auf der Investmentseite nutzen wir die Teams, die wir schon haben. Was wir neu eingerichtet haben, ist ein Team, das sich auf die speziellen Erfordernisse der Anlagehülle ETF konzentriert.

Auf dem Gebiet der aktiven ETFs haben Sie große Wettbewerber. Der stärkste in Europa ist J.P. Morgan. Wie wollen Sie sich dagegen aufstellen?

King: Stimmt, J.P. Morgan hat sich auf dem Gebiet stark positioniert und verwaltet dort auch schon umfangreich Anlegergelder. Aber aktive ETFs sind trotzdem immer noch ein nur schmales Segment verglichen mit dem gesamten ETF-Markt. Es gibt weiterhin viele Möglichkeiten für neue Player – wenn sie interessante Fähigkeiten haben, die sie von anderen unterscheiden. Wir können solche Fähigkeiten vorweisen: Wir bringen einen langen Track Record bei Enhanced-Indexing-Strategien mit und haben innovative Ideen beim thematischen Investieren. Also rechnen wir uns gute Chancen aus, auf diesem Markt Fuß zu fassen.

Wollen Sie perspektivisch weitere ETFs auflegen?

King: Ja, wir werden weitere Aktienstrategien hinzufügen, aber in Zukunft folgen auch Rentenprodukte. Perspektivisch planen wir, eine ganze Bandbreite von Asset-Klassen per ETF anzubieten.

Wie sieht es mit den Kosten aus – sind Ihre aktiven ETFs günstiger als Ihre schon länger bestehenden Produkte bepreist?

King: Wir wollen die ETFs zu attraktiven Kosten anbieten. Die Produkte der 3D-Palette gibt es für 20 bis 25 Basispunkte. Der ETF Dynamic Theme Machine wird 55 Basispunkte kosten.



Über den Interviewten:

Nick King leitet den Bereich ETF bei Robeco. Bei dem Asset Manager startete er im vergangenen Oktober, wo er die damals bereits geplante ETF-Plattform des Hauses federführend aufbaute. King war in der Vergangenheit unter anderem auch für Fidelity und Blackrock tätig gewesen.