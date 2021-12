Lukas Daalder 12.04.2016 Lesedauer: 1 Minute

Robeco Marktkommentar Ölpreis drückt Aktienkurse nicht mehr

Die Märkte haben sich an niedrige und schwankende Ölpreise gewöhnt. So sehr, dass sich sogar die Verbindung zwischen Ölpreis und Aktienkursen auflösen könnte. In Zukunft dürfte sich der Ölpreis stabilisieren – dafür gibt es gute Argumente.