Robeco: Neuer US-Aktienfonds übernimmt den 130/30-Fonds

Der Ausgabeaufschlag beträgt maximal 5 Prozent, die jährliche Verwaltungsvergütung 1,25 Prozent. Zudem gab Robeco bekannt, dass der Robeco 130/30 North America Equities am 14. Mai 2010 mit dem neuen Robeco US Large Cap Equities verschmolzen wurde. Der neue Fonds soll eine Long-Only-Strategie verfolgen. Der Robeco 130/30 North America Equities ist Ende 2007 aus dem North American Equities (WKN: A0C ATP) hervorgegangen , der ebenfalls ausschließlich auf steigende Märkte setzen konnte.Der Ausgabeaufschlag beträgt maximal 5 Prozent, die jährliche Verwaltungsvergütung 1,25 Prozent.

Die Fondsmanager Mark Donovan und David Pyle setzen auf große US-amerikanische Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens zwei Milliarden US-Dollar. Bei der Einzeltitelauswahl spielen vor allem Kriterien wie ein niedriges Kurs-Gewinn- und Kurs-Buchwert-Verhältnis sowie die langfristigen Fundamentaldaten und das kurzfristige Unternehmensmomentum eine Rolle. Die Fondsmanager kaufen nach eigenen Angaben Aktien aus hochwertigen, wenig konjunkturabhängigen und kreditsensitiven Branchen.Die Strategie des Robeco US Large Cap Equities wird bereits seit 1995 in einem nur in den USA zugelassenen Fonds für institutionelle Investoren eingesetzt.