Robeco legt einen aktiven ETF auf, der maschinelles Lernen für die Aktienauswahl im globalen Small-Cap-Segment einsetzt. Was den Ansatz von klassischen Strategien unterscheidet.

Wie ein Teleskop auf den Nachthimmel gerichtet: Robecos neuer ETF sucht im globalen Small-Cap-Universum nach wenig beachteten Titeln – gestützt auf maschinelles Lernen.

Aktive ETFs unter der Lupe – wie aktiv sind sie wirklich?

Maschinelles Lernen statt linearer Faktorkombinationen: Robeco startet einen aktiv verwalteten ETF für das globale Small-Cap-Segment. Der NextGen Global Small Cap ETF ist aus dem hauseigenen Forschungsprogramm NextGen Quant hervorgegangen, das Ende 2023 an den Start ging.

Globale Small-Caps umfassen tausende Unternehmen mit geringer Analystenabdeckung. Robeco sieht darin ein Segment, das sich für aktive Strategien eignet, weil die Indexzusammensetzung weniger verzerrt ist als bei Large-Caps und die Bewertungen niedrige Einstiegspunkte bieten können. Zudem unterscheiden sich die Renditefaktoren von Small-Caps deutlich von denen großer Unternehmen und sind weniger abhängig von der globalen Konjunktur.

Nicht-lineare Muster statt linearer Faktoren

Der ETF soll Schwächen gängiger Small-Cap-Strategien überwinden: Viele aktive und passive Ansätze stützen sich auf lineare Kombinationen bekannter Faktoren, was zu ähnlichen Portfolioeigenschaften bei verschiedenen Anbietern führt. Das Modell des NextGen Global Small Cap ETF erkenne laut Robeco dagegen nicht-lineare Zusammenhänge zwischen Renditefaktoren, erfasse Wechselwirkungen über mehrere Anlagehorizonte und passe die Signalgewichtung auf Einzeltitelebene dynamisch an.

Die Portfoliomanager des niederländischen Asset Managers überprüfen laufend, ob die dem Modell zugrunde liegenden Annahmen noch die aktuelle Marktlage widerspiegeln – insbesondere bei extremen Marktbedingungen.

Aus dem hauseigenen Forschungsprogramm

Der ETF ist ein weiteres Produkt aus dem NextGen-Quant-Programm von Robeco, einer Research-Plattform zur schnellen Entwicklung und Erprobung quantitativer Strategien. Zu den bisherigen Produkten gehört unter anderem der Dynamic Theme Machine ETF.

„Mit Tausenden unzureichend erforschten Small-Caps bietet das Universum ein ideales Umfeld für eine KI-gestützte Strategie“, sagt Mike Chen, Leiter NextGen Quant bei Robeco.

Über Robeco

Der Asset Manager Robeco wurde 1929 gegründet, hat seinen Sitz in Rotterdam und verwaltete nach eigenen Angaben zum 30. Juni 2025 insgesamt 246 Milliarden Euro Kundenvermögen.