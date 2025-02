Robeco: Änderungen im Wholesale-Team

Warum nur an der Oberfläche kratzen? Tauchen Sie tiefer ein mit exklusiven Interviews und umfangreichen Analysen. Die Registrierung für den Premium-Bereich ist selbstverständlich kostenfrei.

Dennis Bartsch berichtet an Dehn und ergänzt das Team um Julia Silich und Sebastian Schmidt , die für die Regionen Süd bzw. Nord zuständig sind.

Robeco hat sein Vertriebsteam in Frankfurt umgebaut. Dennis Bartsch ist neu im Team und übernimmt als Sales Manager den Wholesale-Vertrieb in der Region Mitte. Der 43 Jahre alte CFA-Charterholder folgt auf Daniel Dehn, der sich künftig auf Großkunden aus Deutschland und Österreich konzentriert.

Julian Heinemann ebenfalls neu bei Robeco

Bereits im Dezember 2024 stieß Julian Heinemann als Sales Associate zum Wholesale-Team. Der Certified ESG Analyst war zuvor drei Jahre als ESG & Sales Analyst bei Loys beschäftigt. Er hat einen Master in Controlling & Finanzen von der Hochschule Osnabrück.

Robeco verwaltet nach eigenen Angaben ein Vermögen von 204 Milliarden Euro, davon 200 Milliarden Euro in ESG-integrierten Anlagen. Der Asset Manager ist seit 2002 mit einem Büro in Frankfurt vertreten. Der Hauptsitz des niederländischen Vermögensverwalters ist in Rotterdam.