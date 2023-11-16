Von Paladin AM Robert Beer Management mit neuem Vertriebschef

Michael Schnabl übernimmt beim Vermögensverwalter Robert Beer Management die Bereiche Vertrieb, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. Der 53-Jährige kommt von Paladin Asset Management.

„Mit Michael Schnabl gewinnen wir einen äußerst erfahrenen und gut vernetzten sowie fachkompetenten Kollegen für die Aufgabenbereiche Vertrieb, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. Michael wird uns dabei unterstützen, unsere etablierte Marke weiter auszubauen“, erklärt Unternehmensgründer Robert Beer zum Start von Schnabl.

Erfahrung im Portfoliomanagement und als Vertriebsleiter

Der neue Vertriebsleiter erklärt: „Ich kenne Robert Beer bereits seit über fünfzehn Jahren persönlich. Nun haben wir auch beruflich zusammengefunden.“

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Schnabl kommt ursprünglich aus dem Portfoliomanagement und verantwortete dann mehr als zwölf Jahre den Vertrieb bei der DJE Kapital in Pullach bei München.