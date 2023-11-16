Von Paladin AM Robert Beer Management mit neuem Vertriebschef

„Mit Michael Schnabl gewinnen wir einen äußerst erfahrenen und gut vernetzten sowie fachkompetenten Kollegen für die Aufgabenbereiche Vertrieb, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. Michael wird uns dabei unterstützen, unsere etablierte Marke weiter auszubauen“, erklärt Unternehmensgründer Robert Beer zum Start von Schnabl.

Erfahrung im Portfoliomanagement und als Vertriebsleiter

Der neue Vertriebsleiter erklärt: „Ich kenne Robert Beer bereits seit über fünfzehn Jahren persönlich. Nun haben wir auch beruflich zusammengefunden.“

Schnabl kommt ursprünglich aus dem Portfoliomanagement und verantwortete dann mehr als zwölf Jahre den Vertrieb bei der DJE Kapital in Pullach bei München.