m Januar 1991, kurz nach der deut­schen Wiedervereinigung und we­niger als ein Jahr vor dem Zerfall der Sowjetunion, erklärte der damali­ge US-Präsident George H. W. Bush die Geburt einer „neuen Weltord­nung“. In einer Rede vor dem US-Kon­gress wenige Tage nach dem Beginn des ersten Golfkriegs charakterisierte er diese neue Weltordnung als eine, in der „unterschiedliche Nationen zu­sammenrücken im gemeinsamen Ziel, die großen Hoffnungen der Mensch­heit zu erreichen: Frieden und Sicher­heit, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit“.

Heute ist an die Stelle von Bushs Visi­on eine vollkommen andere Sicht von globaler Hegemonie getreten, in der etablierte internationale Normen und Institutionen bei der Verfolgung nati­onaler Eigeninteressen und binnen­wirtschaftlicher Profite zunehmend ignoriert werden. Während Bush damit prahlte, dass Amerika „zweihundert Jahre lang harte Arbeit für die Freiheit geleistet“ habe, betrachtet der 45. US-Präsident Donald Trump eine solche Führer­schaft als Belastung und Multilatera­lismus als Augenwischerei. Tatsächlich hat Trump die heutige neue Weltord­nung präzise in nur zwei Wörtern zu­sammengefasst: „America First.“

Eine Geopolitik dieser Prägung kann als direkte Reaktion auf die Globalisie­rung gesehen werden, da Populisten wie Trump die Ressentiments derjeni­gen ausnutzen, die sich zurückgelas­sen fühlen. In vielen Ländern haben die demografischen Trends solche Un­gleichgewichte verschärft.

Neue Weltordnung im doppelten Sinn

Nehmen wir beispielsweise Westeu­ropa und Japan, wo die alternde Be­völkerung zu immer weniger arbei­tenden Menschen führt. Im Vergleich dazu profitieren die Schwellenmärkte von einer demografischen Dividende und klettern, insbesondere in Asien, auf der wirtschaftlichen Wertschöp­fungskette weiter nach oben, unter anderem durch Investitionen in die Digitalisierung. Während weite Teile Lateinamerikas und Afrikas gleicher­maßen von der Globalisierung pro­fitieren, haben sie größtenteils noch einen weiten Weg in Richtung wirt­schaftlicher Liberalisierung und tech­nischer Innovation vor sich. Auch aus diesen Gründen wird China die USA bis spätestens 2030 als größte Volkswirtschaft der Welt überholen.

Es hat zunehmend den Anschein, als würde China zum Deutschland des Fernen Ostens: ein Wirtschaftsriese, der eine massive Binnennachfrage befriedigt und zugleich ein Knoten­punkt für den Export von Waren und Dienstleistungen mit hohem Mehr­wert ist. Unter­dessen haben sich einige asiatische Volkswirtschaften zu führenden An­bietern von Nahrungsmitteln und anderen standardisierten Gütern zur Deckung der chinesischen Nachfrage entwickelt.

Bis China zur weltgrößten Volkswirt­schaft wird, wird Indien zur bevölke­rungsreichsten Nation der Erde gewor­den sein. Das Reformtempo in Indien ist beeindruckend und unterstützt ein anhaltendes Wirtschaftswachstum, das im ersten Quartal dieses Jahres 7,7 Prozent betrug. In Indien, das bereits ein globa­les Fintech-Zentrum ist, wurden allein im vergangenen Jahr mehr als 1.000 neue Technologie-Start-up-Unterneh­men gegründet – womit das Land in Sachen neu gestarteter Ökosysteme hinter den USA und Großbritannien bereits auf Platz 3 rangiert.

Unter der heute damit im doppelten Sinn neuen Weltordnung, in der sich Amerika zurückzieht und Europa al­tert, werden China und Indien weiter die Gelegenheit nutzen, ihre wirt­schaftliche Macht zu erweitern und größeren geopolitischen Einfluss aus­zuüben.