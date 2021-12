Egon Wachtendorf 20.11.2014

Robert Griess über Eliten und Ethik „Der Groschen ist kein Sturzbomber“

Eliten und Ethik, das ist wie Formel Eins und Klimaschutz, sinniert der Kölner Kabarettist Robert Griess in seiner Paraderolle als „Herr Stapper auf Hartz IV“. Zwei Dinge also, die einfach nicht zusammenpassen. Und stellt gleich darauf die Frage, auf deren Antwort vermutlich Millionen Fernsehzuschauer warten: Was qualifiziert einen Oliver Pocher dazu, auf GEZ-Gebührenzahler-Kosten bei Günther Jauch die Steuerhinterziehung von Uli Hoeneß zu verteidigen?