Benachrichtigungen Alles als gelesen markieren
NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis
ETF-Portal NEU
News
Datenbank
Kapitalanlage
Altersvorsorgedepot
Karriere
Service
Experten
Newsletter
Podcast
Fondsanalyse-App
Alle wichtigen Fonds-Daten jederzeit mobil zur Hand. Analysen, Vergleiche und Portfoliomanagement jetzt unterwegs nutzen.
Laden Im App Store
Jetzt Bei Google Play
Mein Konto
Einloggen Registrieren Kontoeinstellungen Meine Merkliste Newsletter
Watchlist Musterdepot
Ausloggen
Finanzmärkte

Robert Halver Wie lange ist das Finanzsystem gerettet?

Robert Halver nach der Bankenkrise Wie lange bleibt das Finanzsystem gerettet?

Die Geldhäuser werden wieder einmal gerettet, um den finalen Super-GAU für Finanzmärkte und Wirtschaft zu verhindern. Aber wie bekommt man die Banken-Kuh endgültig vom Eis? Oder ist dies politisch etwa gar nicht gewollt?

Robert Halver, Leiter Kapitalmarkanalyse der Baader Bank in Frankfurt
Robert Halver, Leiter Kapitalmarkanalyse der Baader Bank in Frankfurt | Bildquelle: Fotomontage, Jessica Hunold, Baader Bank, Canva
Von  | Kolumnist
Aktualisiert am:
0:00 / 0:00
×
Dieser Beitrag wurde von einer synthetischen Stimme vorgelesen.

Bankenkrise: Scheitern ist keine Option

Fielen systemrelevante Banken um, ginge über Ansteckungseffekte alles, wirklich alles den Bach herunter. Alle Rettungsmaßnahmen und eine allumfassend Garantie der Einlagen zumindest für einen begrenzten Zeitraum sind daher nicht zu vermeiden, um auch manchen Hedgefonds – oder sollte man Aasgeier sagen – das Handwerk zu legen.

 

 

Und tatsächlich, der Blick auf die Märkte, speziell Banken, zeigt, dass der Kelch des Crashs unseres Finanzsystems noch einmal an uns vorübergeht. Aber immer nur Symptome kurieren, reicht nicht aus. Wann geht man an die Ursachen, die viel tiefer liegen? Was nutzt es, die Kuh vom Eis zu holen, wenn sie immer wieder auf das Eis zurückläuft?

Ist Regulierung die Lösung?

Jetzt kommt von einigen „weisen“ Finanzexperten wieder reflexartig der Vorschlag, Banken noch mehr zu regulieren. Vor allem in den USA bestehen offensichtlich Lücken.

Im Euroraum dagegen wurden die Banken eng an die Leine genommen. Unsere Institute haben lange, schmerzhafte, aber eben auch erfolgreiche Regulierungs- und Sanierungsmaßnahmen hinter sich. Sie brauchen aber auch Freilauf, denn ihre Aufgabe ist es, Risiken zu übernehmen.

Wenn Kredite nur noch gegen 100-prozentige Sicherheiten vergeben werden können, kann zwar keine Bank mehr in die Insolvenz gehen. Dafür gehen aber Wirtschaftswachstum und Wohlstand todsicher ein wie eine Kuh an BSE.

Anzeige
Luxushotels Katara Towers in Doha
Makro-Ausblick zur Jahresmitte
So könnte jetzt der weitere Weg für die Märkte aussehen
Der weitere Kurs der Märkte hängt davon ab, wie sie wirtschaftliche und technologische Unsicherheiten verarbeiten, so die Analysten von Columbia Threadneedle Investments.
Jetzt lesen

Insgesamt leistet sich die Bankenbranche einen massiven Widerspruch. Da die Institute international eng vernetzt und bei Krisen hoch ansteckungsgefährdet sind, müssten sie nicht lokal, sondern weltweit streng und vor allem einheitlich beaufsichtigt werden. An eine Lex World Banking ist aber nicht zu denken. Moral und Sitte bei uns steht die Happy Hour in den USA entgegen.

Bei der Regulierung haben wir es mit der Quadratur des Kreises zu tun.

Das unterschätze Risiko von Staatsanleihen

Aktuell geht die Gefahr für Banken nicht wie in der Finanzkrise von hochtoxischen Glücksritter-Papieren aus, die so wertlos waren wie Kuhdung für die Parfümindustrie. Bemerkenswerterweise stehen heute Staatspapiere im Fokus, obwohl sie doch als risikolos, sozusagen heilige Kühe gelten.

 

Was ist ihr Problem? Es gibt viel zu viele. Denn egal, welche Krise uns in den letzten Jahren ereilte – Finanz-, Euro-, Corona-Krise oder Ukrainekrieg – die immer praktizierte Rettung bestand in milliardenschweren staatlichen Hilfspaketen, die die bereits gewaltigen Schuldenstände immer noch gewaltiger machten.

 

 

Und so stapelte sich ihre verbriefte Form, nämlich Staatsanleihen, immer mehr in den Bilanzen von Banken. Da sie gemäß Etikett risikolos sind, müssen sie auch nicht mit Risikokapital unterlegt werden.

Doch je mehr die Banken mit Staatspapieren geflutet werden, umso höher ist das Zinsänderungsrisiko. Das ist so lange kein Problem, wie die Geldpolitik nur Zuckerplätzchen verteilt. Aber die plötzliche Ernährungsumstellung auf hartes Schwarzbrot, die harten Maßnahmen zur Inflationsbekämpfung sind brandgefährlich.

Der seit Frühjahr 2021 stattfindende harte Liquiditätsentzug und turbodynamische Leitzinserhöhungen sorgen für fallende Anleihekurse, die bei massiven Einlagenabzügen mit Verlusten verkauft werden müssen und im schlimmsten Fall ein Banken-Massaker auslösen können.

Welche Schuld trifft die Geld- und Finanzpolitik?

Der Sündenfall der Geldpolitik begann schon vor langer Zeit. Mit Liquiditätsflutung und Zins-Drückerei waren Notenbanker freundschaftliche Steigbügelhalter für üppige Staatsverschuldung. Die in den letzten 40 Jahren immer weiter sinkenden Renditen von Staatspapieren und damit Kreditzinsen waren geradezu ein Lockruf, sich immer mehr zu verschulden. Es kostet ja wenig bis nichts.

Grafik: Entwicklung der Anleiherenditen seit 40 Jahren

Grafik: Entwicklung der Anleiherenditen seit 40 Jahren

Und unsere Politiker haben ihn nicht überhört und jede Finanzdisziplin sausen lassen. Mit Staatswirtschaft und immer mehr Schulden wurde jedes Problemchen beiseitegeschoben. Leider hat man den Bürgern so immer mehr eine Vollkasko-Mentalität antrainiert. Aus dieser Nummer kommt man schlecht wieder heraus.

Ein deutlich höheres Maß an Selbstverantwortung und Leistungsprinzip ist aber erforderlich. Damit haben wir früher bereits brilliert und echten Wohlstand geschaffen. Wir können diesen Sozialstaat nicht immer weiter aufplustern. Wir fahren ansonsten gegen die Wand.

Natürlich könnte der Staat sich jetzt selbst eine Fastenzeit, eine Auszeit von der Ausgabenvöllerei, verordnen. Als oberster Regulator könnte er Banken verpflichten, Staatsanleihen mit Eigenkapital zu unterlegen. Das wäre eine Art Mindestreserve, mit der nicht zuletzt ihre Zins- und Ausfallrisiken begrenzt würden.

 

 

Staatsanleihen können Attraktivität verlieren

Staatsanleihen verlieren dann aber ihren kostenlosen Sonderstatus gegenüber anderen Anlageformen. Banken würden dann im Zweifel weniger hinlangen. Wird der Staat sich wirklich selbst den Ast absägen, auf dem er so bequem sitzt? Wird der Fuchs zum Vegetarier?

Und jetzt? Auch dieses Mal werden die Banken wieder gerettet. Die Kuh kommt erneut vom Eis. Aber insgesamt werden keine nachhaltigen Maßnahmen ergriffen, damit das dumme Vieh nie mehr das Eis betritt.

Und wenn sie nicht gestorben sind, dann retten sie noch heute, morgen, übermorgen…

 

Robert Halver, Foto: Baader Bank

Über den Autor:
Robert Halver leitet die Kapitalmarktanalyse der Baader Bank in Frankfurt und ist damit für die Einschätzung der internationalen Finanzmärkte zuständig. Der erfahrene Kapitalmarkt- und Börsenkommentator ist durch seine regelmäßigen Medienauftritte bei Fernsehsendern und Radiostationen einem breiten Anleger- und Finanzpublikum bekannt.

Anzeige
Foto: Bankenkrise sorgt für Ungewissheit beim makroökonomischen Ausblick
Stress im Finanzsystem
Bankenkrise sorgt für Ungewissheit beim makroökonomischen Ausblick
Während Anleger und Märkte von den unmittelbaren Auswirkungen der Bankenkrise in Beschlag genommen werden, betrachtet Francis A. Scotland, Director of Global Macro Research bei Brandywine Global, einem spezialisierten Investment-Manager von Franklin Templeton, die weiter reichenden makroökonomischen Konsequenzen und den Ausblick für Anleihen und Währungen.
ist Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank in Frankfurt. Er verfügt über langjährige Erfahrung als Kapitalmarkt- und Börsenkommentator. Mehr über Robert Halver
Wie hat Ihnen der Artikel gefallen?
Danke für Ihre Bewertung
Leser bewerteten diesen Artikel durchschnittlich mit 0 Sternen
Senden Sie hier vertraulich Hinweise oder Fragen an die Redaktion
Zur Startseite
  1. Themen:
  2. Finanzmärkte
  3. Analysen
  4. Politik & Gesellschaft
  5. Finanzwirtschaft
  6. Geldpolitik
  7. Konjunktur
Empfehlungen der Redaktion
Foto: Die Börsen verlieren, Gold und Bitcoin gewinnen
Angst vor dem Bankendomino
„Die Börsen verlieren, Gold und Bitcoin gewinnen“
Banken wanken, die Märkte schwanken, Angst macht sich breit und doch gibt es Freude: bei den Investoren, die dem Bitcoin die Treue hielten. In der gegenwärtigen Phase der Unsicherheit mache der Bitcoin genau das, wofür er einst geschaffen wurde, meint Uwe Zimmer – er dient als Alternative zu den klassischen Währungen von Dollar bis Yen. Und sein Kurs steigt.
Foto: So will die Bundesregierung für mehr Finanzbildung sorgen
Initiative aus BMF und BMBF
So will die Bundesregierung für mehr Finanzbildung sorgen
Wer sich über Finanzthemen informieren möchte, stößt im Internet auf eine schwer überschaubare Fülle an Offerten. Die Bundesregierung will nun ein eigenes Bildungsangebot starten und Wissen über eine zentrale Plattform vermitteln. Auf ihr sollen Inhalte „qualitätsgesichert gebündelt“ werden.
Foto: Kriselnde Banken – so lässt sich das Vermögen schützen
Tipp vom Vermögensverwalter
Kriselnde Banken so lässt sich das Vermögen schützen
Nach der Pleite mehrerer Banken sind viele Menschen verunsichert: Kommt es 15 Jahre nach der Finanzkrise zu einer neuen Bankenkrise, die die Einlagen der Sparer bedroht? Vermögensverwalter Stephan Albrech hält das für eher unwahrscheinlich. Dennoch hat er einen Rat, wie sich das Risiko klein halten lässt.
Meistgelesen
1
Korrelationen im Umbruch
Warum die alte Goldregel plötzlich nicht mehr gilt
2
Preiskampf
Stoxx Europe 600 für 0,05 Prozent: Die DWS unterbietet Amundi
3
Flexibilität oder Förderung
Altersvorsorgedepot oder ETF-Sparplan was lohnt sich mehr?
4
Altersvorsorge
Passiv für 0,1 Prozent oder aktiv bis 1,5 Prozent so baut die Deka ihr Vorsorgedepot
Top-News
Foto: Diese Fonds sind die Lieblinge der FNZ-Kunden
Depotauswertung August 2026
Diese Fonds sind die Lieblinge der FNZ-Kunden
Die FNZ Bank beobachtet stets die Mittelflüsse in ihren Kundendepots. Hier erklärt FNZ-Bank-Chef Manuel Loos, welche aktiv gemanagten Fonds jüngst besonders beliebt waren.
Foto: Was die neuen Bafin-Regeln für Wertpapierinstitute ändern
DI+ MaRisk
Was die neuen Bafin-Regeln für Wertpapierinstitute ändern
Ab Januar 2027 gelten für kleine und mittlere Wertpapierinstitute eigene Risikomanagement-Regeln, gestaffelt nach Firmengröße. Rechtsanwalt Jörg Streißle erklärt die Neuerungen.
Foto: Die größten Themen-ETFs in Europa
Ranking
Die größten Themen-ETFs in Europa
Das Geld kehrt zurück in die Themen-ETFs – aber es sucht sich neue Lieblinge. Die 20 größten Themenfonds Europas und ihre Trends.
Anzeige
Foto: Altersvorsorgedepot 2027: Was zählt in der Beratung künftig wirklich?
Einladung zur Whitepaper-Umfrage
Altersvorsorgedepot 2027: Was zählt in der Beratung künftig wirklich?
Ab dem 1. Januar 2027 ändert das Altersvorsorgedepot die Spielregeln der geförderten privaten Altersvorsorge. Wir möchten von Ihnen wissen, wie das Ihre Beratungspraxis ändert.
Foto: Muster-Altersvorsorgedepots: 30 Jahre, ein zweijähriges Kind
DI+ Beispielrechnung
Muster-Altersvorsorgedepots: 30 Jahre, ein zweijähriges Kind
60 Euro Zuschuss vom Staat, 60 Euro Sparrate im Monat: So könnte ein 30-jähriger Vater mit einem zweijährigen Kind auf netto 637 Euro Extra-Rente im Monat kommen.
Foto: Das sind die ETF-Favoriten der FNZ-Kunden
DI+ Depotauswertung August 2026
Das sind die ETF-Favoriten der FNZ-Kunden
Wie entwickelt sich die Nachfrage nach ETFs – und welche ETFs waren zuletzt besonders beliebt? In einer exklusiven Kooperation gibt die FNZ Bank jeden Monat einen Einblick.
Nach oben
×
Suche unterstützt von
Schnellzugriff
Podcasts Fonds- & ETF-Suche Whitepaper Ihr Konto
News
News-Übersicht
Personalien Unternehmen Finanzmärkte Politik & Gesellschaft Recht & Regulatorik
Analysen
Denker der Wirtschaft Whitepaper Interviews Studien & Umfragen Kommentare
Service
Termine & Events E-Paper Podcasts Videos
Datenbank
ETF-Suche
ETF-Vergleich Die besten ETFs Die größten ETFs Neue ETFs Nachhaltige ETFs ETF-Anbieter
Fonds-Suche
Fonds-Vergleich Die besten Fonds Die größten Fonds Neue Fonds Nachhaltige Fonds Fonds-Anbieter
Service
Watchlist Musterdepot Fondsplan-Rechner 100 Fondsklassiker Große Fondsstatistik Kurs-Alarm
Altersvorsorgedepot
Übersicht
Die Grundlagen Für Berater & Vermittler Praxisfälle
Förderrechner
Kapitalanlage
ETFs
Klassische ETFs Aktive ETFs Welt-ETFs Themen-ETFs Dividenden-ETFs ETCs
Fonds
Aktienfonds Mischfonds Rentenfonds Geldmarktfonds Deutschlandfonds Immobilienfonds
Finanzprodukte
Aktien Alternatives Anleihen Gold & Edelmetalle Immobilien Krypto Rohstoffe Währungen
Dienstleister
Asset Manager Depotbanken Finanzberater Fintechs KVGs Maklerpools
Karriere
Übersicht
Die besten Arbeitgeber Gehaltsreport Karrieretipps Karrierewege
Service
Tools
Sparplanrechner Musterdepot Profi-Depots Watchlist
Termine
Kongresse Online-Schulung Webinare Private Banking Kongress
Formate
Newsletter E-Paper Podcasts Videos
Experten Anzeigen
ETFs
Marktführer
Globale Expertise
Themenfonds
Alternative Anlagen
Schwellenmärkte
Globale Investmentstrategien
Altersvorsorge
Research Insights
Globale Perspektive
Research-basiert
Nachhaltigkeit
Schwellenländer
ETFs
Globale Investments
Langfristiger Fokus
Wertorientiert
Research-Stärke
Aktives Management
Familienunternehmen
Tradition
Über unsere Experten
Ob Analysten, Portfoliomanager oder CEOs: Unsere Experten sind Marktprofis aus dem Asset Management, die ihre Einblicke mit Ihnen teilen. Sie liefern klare Markteinschätzungen, fundierte Analysen und berichten darüber, wie sie ihre Strategien taktisch anpassen.
dasinvestment.com © 1996-2026 Das Investment
Cookie-Einstellungen
Artikel gemerkt Artikel entfernt Artikel erfolgreich entfernt Artikel wiederhergestellt
Der Artikel wurde zu Ihrer Merkliste hinzugefügt. Der Artikel wurde von Ihrer Merkliste entfernt.
Zur Merkliste