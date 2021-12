Robert Halver: „Ein Einbruch des US-Dollars käme dem Zusammenbruch des Finanzsystems gleich“

DAS INVESTMENT.com: Herr Halver, kennen Sie schon den Billy-Index?



Robert Halver: Nein, ich kenne bloß den Big-Mac-Index.



DAS INVESTMENT.com: Ähnlich wie der Big-Mac-Index vergleicht das Billy-Pendant die Bücherregalpreise der bekannten Möbelkette in verschiedenen Ländern, umgerechnet in US-Dollar. Hieraus soll sich die Über- oder Unterbewertungen verschiedener Währung ableiten lassen. In Israel kostet ein Billy-Regal rund 103 US-Dollar – das ist mehr als 70 Prozent über dem Durchschnittspreis. Demnach gilt der israelische Schekel als überbewertet und sollte längerfristig gegenüber anderen Währungen abwerten.



Halver: Was kostet denn das Billy-Regal in den USA?



DAS INVESTMENT.com: Laut Ikea-Katalog 59,99 US-Dollar. Das liegt nahe dem Durchschnittspreis von 60,09 US-Dollar. Nach der Billy-Theorie ist der Greenback also zurzeit fair bewertet.