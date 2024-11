in Wirtschaft

Was

Auf den Weihnachtsmärkten schmecken schon wieder Glühwein, Würstchen und Lebkuchen. Damit ist auch der Jahreswechsel nicht mehr fern. Doch wie fallen die konjunkturellen Aussichten fürs kommende Jahr aus? Und was bedeutet das für Börsianer?

Unsicherheit wegen transpazifischer und -atlantischer Handelskonflikte wird zwischenzeitlich für Konsolidierungen am Aktienmarkt sorgen. Längerfristig jedoch bieten dies attraktive Kaufgelegenheiten. Denn Zölle werden nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht werden.

Globale Konjunktur wird durchstarten

Daneben wachsen Weltwirtschaft und Unternehmensgewinne. Und bei Krisen gilt das alte Glaubensbekenntnis: Wo die Not am größten, ist die Geldpolitik am nächsten.