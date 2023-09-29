Die derzeitige Unsicherheit hat zwei wesesentliche Ursachen: Zum einen die großen Zinserhöhungen, zum anderen Chinas schwache Konjunktur. Wie entwickeln sich nun die marktbestimmenden (Krisen-)Faktoren im 4. Quartal? Und wie sollten sich die Anleger verhalten? Robert Halver liefert seine Einschätzung und beantwortet die Frage, wie es mit der Jahresend-Rally steht.
Über den Autor:
Robert Halver leitet die Kapitalmarktanalyse der Baader Bank in Frankfurt und ist damit für die Einschätzung der internationalen Finanzmärkte zuständig. Der erfahrene Kapitalmarkt- und Börsenkommentator ist durch seine regelmäßigen Medienauftritte bei Fernsehsendern und Radiostationen einem breiten Anleger- und Finanzpublikum bekannt.
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