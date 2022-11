Robert Halver zum Börsenhoch Aktien-Rally in Aussicht

Der konjunkturellen Not gehorchend stabilisiert China seine Binnenwirtschaft. Zunächst stützt Peking den maroden Immobiliensektor mit einem umfassenden Reform- und Ausgabenprogramm. Die KP weiß: Wenn Chinesen nicht mehr um ihre Altersvorsorge fürchten müssen - Immobilien sind deren wichtigste Anlageklasse - färbt das auf die Konsumfreude ab.

China packt seine Probleme an

An der ideologisch betriebenen Null-Covid-Strategie hält Peking zwar offiziell fest. Immerhin kommt es jedoch zu einer „Strategie-Anpassung“: Unter anderem der Verzicht auf die Verfolgung von Personen, die nur über Ecken Kontakt zu Infizierten hatten, schafft die Basis für ein Ende der Massenabriegelung ganzer Millionenstädte und Industriestandorte. Damit findet ein sich stabilisierendes Wachstum in China weltkonjunkturellen Niederschlag, was insbesondere Exportnationen wie Deutschland zugutekommt.

Angesichts dieser Maßnahmen haben sich die chinesischen Kreditausfallprämien bereits spürbar zurückgebildet und freundlich am chinesischen Aktienmarkt gestreut.

Grafik 1: 5-jährige Kreditausfallprämien China und Aktienmarkt China (Shanghai Composite Index)

Der Zins als natürlicher Feind der Aktienmärkte löst immer weniger Angst aus

Amerika lässt seinen Inflationsgipfel hinter sich. So bewegt sich der vom Institute of Supply Management (ISM) ermittelte Subindex für Beschaffungspreise in der Industrie deutlich im Schrumpfungs-Terrain. Die nachlassende Produzentenpreisinflation signalisiert Entspannung auch auf Ebene der Verbraucherpreise.

Grafik 2: ISM Subindex bezahlte Preise und US-Produzentenpreisinflation

Selbst am bislang robusten Arbeitsmarkt zeigt sich zinspolitische Wirkung. Und da sich die bisherigen Zinserhöhungen erst mit Zeitverzug zeigen, stehen weitere Restriktionen am Arbeitsmarkt mit Folgen für Konsum und damit Inflation bevor. Bereits aktuell haben mehrere große Tech-Unternehmen wie Meta Platforms oder Amazon großflächige Stellenstreichungen angekündigt.

Grafik 3: US-Notenbankzins und Netto-Stellenauf-(ab-)bau US-Arbeitsmarkt