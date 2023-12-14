Benachrichtigungen Alles als gelesen markieren
NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis
ETF-Portal NEU
News
Datenbank
Kapitalanlage
Altersvorsorgedepot
Karriere
Service
Experten
Newsletter
Podcast
Fondsanalyse-App
Alle wichtigen Fonds-Daten jederzeit mobil zur Hand. Analysen, Vergleiche und Portfoliomanagement jetzt unterwegs nutzen.
Laden Im App Store
Jetzt Bei Google Play
Mein Konto
Einloggen Registrieren Kontoeinstellungen Meine Merkliste Newsletter
Watchlist Musterdepot
Ausloggen
Fonds

Robert Halver zum Dax-Rekord: Noch eine Idee für ein Weihnachtsgeschenk

Robert Halver zum Dax-Rekord Noch eine Idee für ein Weihnachtsgeschenk

Die Rekord-Marke von 17.000 Punkten hat der Dax jüngst geknackt. Schwankende Kurse müssen Anleger dabei eigentlich akzeptieren, allerdings weiß Baader-Bank-Chefanalyst Robert Halver, wo im Garten der Finanzmärkte auch dagegen ein Heilkraut wächst.

Baader-Bank-Chefanalyst Robert Halver
Baader-Bank-Chefanalyst Robert Halver | Bildquelle: Fotomontage, Baader Bank, Canva
Von  | Kolumnist
Aktualisiert am:
0:00 / 0:00
×
Dieser Beitrag wurde von einer synthetischen Stimme vorgelesen.

Gefühlt wimmelt es seit mindestens 2008 nur so von Risiken: Internet-, Immobilien-, Schulden-, Euro-, Corona-, Energie-, Ukraine sowie jede Menge nationaler und geopolitischer Stress. Wie soll da Lust auf Aktien aufkommen, die Verunsicherungen natürlich nicht kaltlassen? Doch wo Risiken sind, gibt es auch Chancen. Übrigens, gegen Kursschwankungen ist im Garten der Finanzmärkte ein Heilkraut gewachsen.

Auch zukünftig werden Aktien schwanken wie ein Boot auf hoher See, aber…

Mit großer Freude lässt sich feststellen, dass alle Krisen, Risiken und Aktienverluste in der Vergangenheit ohne Ausnahmen nicht nur wieder ausgeglichen, sondern überkompensiert wurden. Sicherlich waren dazu substanzstarke Megathemen notwendig. Und genau die gibt es auch aktuell:  Künstliche Intelligenz, Biotechnologie, Klimaschutz, Industrie 4.0, die Wende der Zinswende oder die wenn auch zunächst eher allmähliche weltkonjunkturelle Erholung ab 2024, die auf weltweit unterbewertete Value-Aktien trifft.

Marktwirtschaft statt Marxwirtschaft

Und dann sind da noch die Ausschüttungen. Auf Druck großer Kapitalsammelstellen bleiben sie mittlerweile ordentlich. Nicht zuletzt wirken dividendenstarke Aktien kursstützend. Nicht zuletzt ergibt sich bei Wiederanlage ein schöner Zinseszinseffekt. In der Tat, wären zum Beispiel die Ausschüttungen der Telekom seit Börseneinführung 1996 immer wieder in T-Aktien investiert worden, hätten sie eine Durchschnittsrendite von circa 5,4 Prozent jährlich gegenüber der reinen Kursentwicklung von 2,0 Prozent ergeben.  

Grafik 1: Telekom-Aktie seit 1996 mit reiner Kursentwicklung und mit Wiederanlage der Dividende

DTE mit und ohne Dividende

Vor diesem Hintergrund konnten Aktien selbst Corona, der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt nur vorübergehend etwas anhaben. Auch gegenüber so mancher politischen Schelmerei in Berlin zeigte sich der Dax teflonbeschichtet. Auch wenn schwarze Schwäne zukünftig möglich bleiben, werden sie aber offensichtlich immer wieder von den weißen vertrieben.

Übrigens, im Gegensatz zu deutschen Staatspapieren überstanden zum Beispiel Daimler und Siemens zwei Weltkriege. Sie würden auch die nächste Schuldenkrise überstehen. Selbst wenn ihr Kurs dann zunächst dramatisch fällt, behält man über seine Aktien den gleichen Anteil am gesamten Aktienkapital.

Und jede neue Regierung wird ähnlich wie 1948 bei der deutschen Währungsreform mit neuen Schulden den nächsten Aufschwung einleiten und damit Aktien wie einen mit Helium gefüllten Luftballon aufsteigen lassen. Alte Schulden streichen und danach neue machen, war in der Finanzgeschichte doch schon immer sehr beliebt. Dabei waren die Zinssparer immer die Dummen.

Branchen-News direkt aufs Smartphone - abonnieren Sie unseren Whatsapp-Newsletter

Marktwirtschaft statt Marxwirtschaft

Dennoch sind Kursschwankungen mitunter unangenehm. Jedoch, wenn man ihnen mit regelmäßigen Sparplänen begegnet, werden aus Risiken sogar Chancen. In sinkenden Kursphasen erhält man für den gleichen Spar- mehr Aktienanteil. Rabatte während der Black Week werden doch auch gerne mitgenommen. Richtig Freude kommt aber vor allem dann auf, wenn bei einer Börsenerholung das gesamte Aktienvermögen aufgeht wie der Mond am sternenklaren Himmel.  

Es ist doch immer wieder faszinierend, was an Rendite zusammenkommt, wenn man langfristig zum Beispiel 50 Euro regelmäßig monatlich in Aktien anlegt. So kann man einfach nicht verhindern, vermögend zu werden. 

Grafik 2: Langfristige Wertentwicklung von Aktienanlagen

Wertentwicklung Aktiensparplan

Wenn Aktien aber insgesamt langfristig gewinnbringend sind, warum werden sie dann staatlich - vor allem im Sinne der Altersvorsorge - nicht deutlich mehr gefördert? Natürlich gönnen wir unseren Politikern und Politikerinnen von Herzen solide Altersbezüge. Aber wir Otto-Normal-Deutschen freuen uns auch über mehr Alterssicherung.   

Dazu, um die Masse der viel zu vielen, immer noch Aktien-renitenten Anleger hinter dem einseitigen Zins-Ofen hervorzulocken, muss der Staat ihnen ein Angebot machen, das sie nicht ablehnen können.

Aus dem monatlichen Steuerbrutto sollte ein ordentlicher Batzen in Aktien oder darauf basierende Anlageformen angespart werden können und das so angehäufte Vermögen auch bei späterem Verzehr steuerfrei bleiben. Sinnvoll wäre es auch, einen Staatsfonds nach dem Vorbild Norwegens zu gründen, der Finanzmittel für Investitionen in Infrastruktur und Digitalisierung sammelt. So könnten sich die Anleger an der zukünftig verbesserten volkswirtschaftlichen Substanz Deutschlands beteiligen.

Anzeige
Teslas humanoider Roboter Optimus
Demografie und die Zukunft der Arbeit
Arbeitskräftemangel wird zum Motor der Automatisierung
Durch die Alterung der Gesellschaft wird die nächste Automatisierungswelle schnell kommen. Carl Frey, Mitglied des Themenbeirats von Pictet AM, setzt die Entwicklungen ins Bild.
Jetzt lesen
Anzeige
Teslas humanoider Roboter Optimus
Demografie und die Zukunft der Arbeit
Arbeitskräftemangel wird zum Motor der Automatisierung
Durch die Alterung der Gesellschaft wird die nächste Automatisierungswelle schnell kommen. Carl Frey, Mitglied des Themenbeirats von Pictet AM, setzt die Entwicklungen ins Bild.
Jetzt lesen

Natürlich sollte dieses Anlageinstrument an Bedingungen geknüpft sein. Unter anderem sind Sparpausen und frühzeitige Entnahmen nur in Notsituationen möglich. Am langfristigen und regelmäßigen Ansparen darf grundsätzlich nicht gerüttelt werden, um sich attraktive Durchschnittskurse zu sichern.

​​​​​​​Politiker, an Aktiensparen geht kein Weg vorbei

Anstatt bei Aktiensparen an Hexenverbrennung zu denken, sollte die Regierung möglichst viele Bürger an dieser marktwirtschaftlichen Wohlstandsmehrung beteiligen. Angesichts einer schwindsüchtigen gesetzlichen Rentenversicherung ist alles andere vorsätzliche Beihilfe zur Altersarmut. Übrigens wird unsere Demokratie auch an der Wohlstandsfront verteidigt.

Trotzdem ist mit dieser Einsicht des Staates vorerst nicht zu rechnen. Selbst die Aktien-Rente wurde auf Eis gelegt. Die Gefahr ist groß, dass sie den Erfrierungstod stirbt.

Aufgrund der unbestreitbaren Erfolge des regelmäßigen Aktien-Sparens müssen wir auch ohne staatliche Unterstützung aktiv werden. Wie wäre es zum Beispiel, wenn man seinen (Enkel-)Kindern einen Aktiensparplan zu Weihnachten schenkt. Sie werden sich vielleicht nicht unmittelbar darüber freuen, später aber umso mehr. Und besser als selbstgestrickte Socken ist er auf jeden Fall.

Und sich selbst darf man dieses Geschenk auch auf den Gabentisch legen.

 

 

Robert Halver, Foto: Baader Bank

Über den Autor:
Robert Halver leitet die Kapitalmarktanalyse der Baader Bank in Frankfurt und ist damit für die Einschätzung der internationalen Finanzmärkte zuständig. Der erfahrene Kapitalmarkt- und Börsenkommentator ist durch seine regelmäßigen Medienauftritte bei Fernsehsendern und Radiostationen einem breiten Anleger- und Finanzpublikum bekannt.

ist Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank in Frankfurt. Er verfügt über langjährige Erfahrung als Kapitalmarkt- und Börsenkommentator. Mehr über Robert Halver
Wie hat Ihnen der Artikel gefallen?
Danke für Ihre Bewertung
Leser bewerteten diesen Artikel durchschnittlich mit 0 Sternen
Senden Sie hier vertraulich Hinweise oder Fragen an die Redaktion
Zur Startseite
  1. Themen:
  2. Fonds
  3. Aktien
  4. Analysen
  5. News
  6. Politik & Gesellschaft
  7. Finanzwirtschaft
Empfehlungen der Redaktion
Foto: Warum Deutschlands Wirtschaft nicht mehr wachsen kann
Katastrophale Konjunktur
Warum Deutschlands Wirtschaft nicht mehr wachsen kann
Die Konjunkturdaten in Europa und vor allem in Deutschland sind ernüchternd wie Junggesellen-Abschiede mit Limonade und Saft. Baader-Bank-Chefanalyst Robert Halver macht sich auf Ursachensuche. Und weiß schon vorher: Schuld sind nicht die anderen.
Foto: 2024 wird ein gutes Jahr für Gold
Rohstoff-Inflation sinkt
2024 wird ein gutes Jahr für Gold
Die verhaltene Stimmung der Weltkonjunktur schlägt sich auch bei Rohstoffen nieder. Insgesamt verringern rohstoffseitige Inflationsrückgänge den zinsrestriktiven Handlungsdruck auf die Notenbanken. Das kommt Gold zugute, sagt Robert Halver, Chefanalyst der Baader Bank, das aufgrund der Krisenlage ein wichtiger sachkapitalistischer Vermögensbaustein bleibt.
Foto: Lieber Neuwahlen als Nullwumms
Haushaltssperre in Deutschland
Lieber Neuwahlen als Nullwumms
Die deutsche (Finanz-)Politik muss tragfähige Lösungen finden, die auch dem immensen Investitionsbedarf gerecht werden, sagt Robert Halver, Chefanalyst der Baader Bank. Es sei dringend nötig, die Schuldenbremse zu lockern statt das Land kaputtzusparen.
Meistgelesen
1
Korrelationen im Umbruch
Warum die alte Goldregel plötzlich nicht mehr gilt
2
Preiskampf
Stoxx Europe 600 für 0,05 Prozent: Die DWS unterbietet Amundi
3
Flexibilität oder Förderung
Altersvorsorgedepot oder ETF-Sparplan was lohnt sich mehr?
4
Altersvorsorge
Passiv für 0,1 Prozent oder aktiv bis 1,5 Prozent so baut die Deka ihr Vorsorgedepot
Top-News
Anzeige
Foto: Altersvorsorgedepot 2027: Was zählt in der Beratung künftig wirklich?
Einladung zur Whitepaper-Umfrage
Altersvorsorgedepot 2027: Was zählt in der Beratung künftig wirklich?
Ab dem 1. Januar 2027 ändert das Altersvorsorgedepot die Spielregeln der geförderten privaten Altersvorsorge. Wir möchten von Ihnen wissen, wie das Ihre Beratungspraxis ändert.
Foto: Muster-Altersvorsorgedepots: 30 Jahre, ein zweijähriges Kind
DI+ Beispielrechnung
Muster-Altersvorsorgedepots: 30 Jahre, ein zweijähriges Kind
60 Euro Zuschuss vom Staat, 60 Euro Sparrate im Monat: So könnte ein 30-jähriger Vater mit einem zweijährigen Kind auf netto 637 Euro Extra-Rente im Monat kommen.
Foto: Das sind die ETF-Favoriten der FNZ-Kunden
DI+ Depotauswertung August 2026
Das sind die ETF-Favoriten der FNZ-Kunden
Wie entwickelt sich die Nachfrage nach ETFs – und welche ETFs waren zuletzt besonders beliebt? In einer exklusiven Kooperation gibt die FNZ Bank jeden Monat einen Einblick.
Foto: Bis zu welchem Alter sich ein Altersvorsorgedepot lohnt
DI+ Modellrechnung
Bis zu welchem Alter sich ein Altersvorsorgedepot lohnt
Das neue Altersvorsorgedepot lohnt sich hauptsächlich für junge Sparer? Versicherungsexperte Robert Bahnsen widerspricht. Warum er – im Gegenteil – ein Mindestalter ansetzt.
Foto: Riskante Immobiliendeals: Krankenkassen drohen Milliardenverluste
BAS wusste Bescheid
Riskante Immobiliendeals: Krankenkassen drohen Milliardenverluste
Kassen und Kassenärztliche Vereinigungen haben hohe Summen in riskante Immobiliendeals gesteckt – und die Aufsicht wusste es jahrelang. Nun drohen Milliardenverluste.
Interview Foto: Ich rede grundsätzlich nur mit Vorständen
DI+ Münchener Vermögensverwalter
„Ich rede grundsätzlich nur mit Vorständen“
Michael Kollenda kauft Aktien nur, wenn er den Vorstand persönlich kennt. Im Gespräch mit DAS INVESTMENT erklärt er zudem, seit wann Rüstung für ihn kein Tabu mehr ist.
Nach oben
×
Suche unterstützt von
Schnellzugriff
Podcasts Fonds- & ETF-Suche Whitepaper Ihr Konto
News
News-Übersicht
Personalien Unternehmen Finanzmärkte Politik & Gesellschaft Recht & Regulatorik
Analysen
Denker der Wirtschaft Whitepaper Interviews Studien & Umfragen Kommentare
Service
Termine & Events E-Paper Podcasts Videos
Datenbank
ETF-Suche
ETF-Vergleich Die besten ETFs Die größten ETFs Neue ETFs Nachhaltige ETFs ETF-Anbieter
Fonds-Suche
Fonds-Vergleich Die besten Fonds Die größten Fonds Neue Fonds Nachhaltige Fonds Fonds-Anbieter
Service
Watchlist Musterdepot Fondsplan-Rechner 100 Fondsklassiker Große Fondsstatistik Kurs-Alarm
Altersvorsorgedepot
Übersicht
Die Grundlagen Für Berater & Vermittler Praxisfälle
Förderrechner
Kapitalanlage
ETFs
Klassische ETFs Aktive ETFs Welt-ETFs Themen-ETFs Dividenden-ETFs ETCs
Fonds
Aktienfonds Mischfonds Rentenfonds Geldmarktfonds Deutschlandfonds Immobilienfonds
Finanzprodukte
Aktien Alternatives Anleihen Gold & Edelmetalle Immobilien Krypto Rohstoffe Währungen
Dienstleister
Asset Manager Depotbanken Finanzberater Fintechs KVGs Maklerpools
Karriere
Übersicht
Die besten Arbeitgeber Gehaltsreport Karrieretipps Karrierewege
Service
Tools
Sparplanrechner Musterdepot Profi-Depots Watchlist
Termine
Kongresse Online-Schulung Webinare Private Banking Kongress
Formate
Newsletter E-Paper Podcasts Videos
Experten Anzeigen
Schwellenländer
ETFs
Globale Investments
Langfristiger Fokus
Wertorientiert
Research-Stärke
ETFs
Marktführer
Globale Expertise
Themenfonds
Alternative Anlagen
Schwellenmärkte
Aktives Management
Familienunternehmen
Tradition
Globale Investmentstrategien
Altersvorsorge
Research Insights
Globale Perspektive
Research-basiert
Nachhaltigkeit
Über unsere Experten
Ob Analysten, Portfoliomanager oder CEOs: Unsere Experten sind Marktprofis aus dem Asset Management, die ihre Einblicke mit Ihnen teilen. Sie liefern klare Markteinschätzungen, fundierte Analysen und berichten darüber, wie sie ihre Strategien taktisch anpassen.
dasinvestment.com © 1996-2026 Das Investment
Cookie-Einstellungen
Artikel gemerkt Artikel entfernt Artikel erfolgreich entfernt Artikel wiederhergestellt
Der Artikel wurde zu Ihrer Merkliste hinzugefügt. Der Artikel wurde von Ihrer Merkliste entfernt.
Zur Merkliste