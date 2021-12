Redaktion 28.07.2015 Lesedauer: 1 Minute

Robert Halver zur Griechenland-Krise „Gegen China ist Griechenland ein Kindergeburtstag“

Wenn China schwächelt, hat die gesamte Weltkonjunktur ein Problem, sagt Robert Halver, Leiter Kapitalmarktanalyse der Baader Bank, in einem Kommentar anlässlich des erneuten Aktien-Einbruchs in China am Montag. Die Schwierigkeiten mit Griechenland seien dagegen ein Kindergeburtstag.