Robert Scheer übernimmt die Direct-Lending-Leitung von PGIM
Robert Scheer übernimmt mit sofortiger Wirkung die Leitung des Direct-Lending-Geschäfts für die DACH-Region (Head of Direct Lending DACH) beim Vermögensverwalter PGIM. Von Frankfurt aus verantwortet er das sponsorengeführte Direct-Lending-Geschäft und damit Identifikation, Strukturierung, Verhandlung und Abschluss von Transaktionen. Die Position ist neu geschaffen; Scheer berichtet an Matt Harvey, Global Head of Middle Market Direct Lending.