Fidelity zählt zu den großen internationalen Asset-Managern, die auch im Bereich der digitalen Vermögensverwaltung aktiv sind. Im Interview erläutert Oliver Dreiskämper, Head of Proposition von Fidelity, die Strategie des hauseigenen Robo-Advisors, der seit 2018 am Markt ist.

Aber welcher der zahlreichen Anbieter passt am besten zu welchen Anlegerbedürfnissen? In unserer neuen Serie stellen wir Ihnen wöchentlich zwei Robo-Advisors vor und beleuchten ihre Strategien, Gebührenmodelle und Besonderheiten.

DAS INVESTMENT: Seit wann gibt es Ihren Robo-Advisor und wie hat sich das Geschäftsmodell entwickelt?

Oliver Dreiskämper © Fidelity

Oliver Dreiskämper: Wir sind seit 2018 am Markt. Ursprünglich war die Idee, eine zentrale Plattform für B2C- und B2B-Geschäft über verschiedene Länder hinweg aufzubauen. Was wir aber festgestellt haben: Eine einheitliche Logik lässt sich nicht einfach über viele Länder transportieren, da die Regulatorien und der Go-to-Market-Ansatz sich von Japan bis Deutschland stark unterscheiden. Deshalb sind wir zu einem lokalisierten Ansatz übergegangen. Die Vertriebswege werden lokalisiert, während die Investmentlösungen und die Mechanik im Hintergrund weiterhin standardisiert für verschiedene Märkte genutzt werden können. Heute sind wir in Großbritannien über den Beraterkanal und in Deutschland über den Online-Kanal aktiv.

Welche Anlagestrategien bieten Sie an und nach welchen Kriterien wählen Sie die Anlageprodukte aus?

Dreiskämper: Wir bieten sieben verschiedene Strategien an, die sich im Risikoprofil unterscheiden. Diese sind über einen Risiko-Parameter kalibriert, der auf einen Zeitraum von fünf bis sieben Jahren ausgelegt ist. Das Spektrum reicht von einem sehr konservativen Portfolio mit überwiegend Anleihen bis hin zu einer Strategie mit 90 Prozent Aktien und 10 Prozent alternativen Assets.