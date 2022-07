Digitale Geldanlage Robo Advisor: Investieren für Bequeme – ein Überblick

Renditechancen ganz automatisch? Gibt’s nicht? Gibt’s doch! Anleger:innen können die Verwaltung ihrer Geldanlage einem Algorithmus überlassen. Was Robo Advisor auszeichnet, welche Unterschiede es gibt und worauf Du achten solltest, erfährst Du bei uns.

Du willst Geld anlegen und hast keine Lust, Dich intensiv mit dem Thema zu beschäftigen? Dann kannst Du einen Robo Advisor „beauftragen“, Dein Investment zu managen. Das ist ein Computerprogramm, dessen Algorithmus für Dich wie ein Fondsmanager agiert. Sprich: Er überprüft ständig Dein Depot und passt es bei Bedarf an die aktuelle Marktlage an.

Woher kommen Robo Advisor und wie groß ist der deutsche Markt?

Wie viele andere Investmenttrends stammen Robo Advisor aus den USA. Den ersten gab es dort 2010. Für Aufsehen auf dem US-Markt hat jüngst die UBS gesorgt. Der Schweizer Vermögensverwalter hat für 1,4 Milliarden Euro den US-amerikanischen Anbieter Wealthfront mit einem verwalteten Vermögen in Höhe von 27 Milliarden US-Dollar gekauft.

In Deutschland ist der Markt noch recht jung. Der älteste Anbieter hierzulande ist die Sutor Bank. Sie hat seit dem Jahr 2013 einen Robo Advisor am Start. Viele andere sind seither dazugekommen, einige in der Zwischenzeit wieder vom Markt verschwunden.