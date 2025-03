Aber welcher der zahlreichen Anbieter passt am besten zu welchen Anlegerbedürfnissen? In unserer neuen Serie stellen wir Ihnen wöchentlich zwei Robo-Advisors vor und beleuchten ihre Strategien, Gebührenmodelle und Besonderheiten. Heute im Check: Unitplus.

Unitplus im Überblick: Marktposition und Kennzahlen

Kundenanzahl: fünfstellig

fünfstellig Assets under Management (AuM): neunstellig

neunstellig Durchschnittsalter der Kunden: 38 Jahre

38 Jahre Durchschnittliches Anlagevolumen je Kunde: 11.500 Euro

11.500 Euro Durchschnittlicher Sparbetrag je Kunde: 220 Euro monatlich

220 Euro monatlich Plattformgebühr: 0,50 Prozent

0,50 Prozent ETF-Kosten: 0,10 Prozent bis 0,26 Prozent

0,10 Prozent bis 0,26 Prozent Gesamtkostenquote (TER): 0,60 Prozent bis 0,76 Prozent

0,60 Prozent bis 0,76 Prozent Mindestanlage: 1 Euro

Anlagestrategien und Portfolio-Management

Das Herzstück der automatisierten Vermögensverwaltung bildet die „Berg-Serie“. „Wir bieten einerseits ein Multi-Asset-Ansatz an: von Zugspitze bis Mount Everest. Je höher der Berg, desto höher das Aktienanteil“, beschreibt Mohr das Konzept. Diese metaphorische Namensgebung spiegelt die unterschiedlichen Risikoprofile wider: von der Zugspitze mit ausgewogener 50/50-Verteilung zwischen Aktien und Anleihen bis zum Mount Everest mit 90 Prozent Aktienanteil.

Interessant ist der Ansatz bei der globalen Diversifikation: Statt der üblichen Orientierung an Marktkapitalisierungen nutzt Unitplus das BIP der Länder als Verteilungsschlüssel, was zu einer ausgewogeneren Risikoverteilung führt. Darüber hinaus ist seit Ende letzten Jahres das erste aktive ETF Portfolio in Deutschland auf der Plattform, welches laut Mohr das aktuell am schnellsten wachsende Portfolio bei Unitplus ist.

Ein Überblick über die verschiedenen Anlagestrategien bei Unitplus. © Unitplus

Die grundlegenden Anlageentscheidungen werden intern vom Investmentteam unter der Leitung von Mitgründer Fabian Mohr getroffen, der über langjährige Markterfahrung verfügt. Dabei nutzt das Team verschiedene Analyse-Tools und arbeitet mit externen Partnern zusammen, die eine zusätzliche Qualitätssicherung der Portfoliostrategien gewährleisten.

Performance der Hauptstrategien 2024

Matterhorn (70 Prozent Aktien, 30 Prozent Anleihen): 15,67 Prozent

(70 Prozent Aktien, 30 Prozent Anleihen): 15,67 Prozent Kilimanjaro (80 Prozent Aktien, 20 Prozent Anleihen): 17,37 Prozent

(80 Prozent Aktien, 20 Prozent Anleihen): 17,37 Prozent Mount Everest (90 Prozent Aktien, 10 Prozent Anleihen): 19,09 Prozent

(90 Prozent Aktien, 10 Prozent Anleihen): 19,09 Prozent Aktien Plus (100 Prozent Aktien über aktive ETFs): 23,32 Prozent

Beispiel der Anlagestrategie Aktienplus. © Unitplus

Automatisierter Anlageprozess und technologische Innovation

Der digitale Anlageprozess bei Unitplus vereint Effizienz mit Personalisierung. Das automatisierte Onboarding ermittelt durch elf ausgewählte Fragen das individuelle Risikoprofil der Anleger, woraus ein algorithmisch optimiertes Portfolio erstellt wird. Nach dem Onboarding behalten Kunden die volle Flexibilität bei der Portfoliowahl und können ihre Anlagestrategie selbstständig anpassen.

Der KI-gestützte Sparplan bildet das Herzstück der technologischen Innovationen des Unternehmens. Mit Einwilligung der Kunden analysiert das System Kontotransaktionen und entwickelt daraus personalisierte Sparvorschläge. Die Resonanz: Bereits 20 Prozent der Nutzer vertrauen auf diese intelligente Funktion. Die kontinuierliche Optimierung durch Machine-Learning-Algorithmen sorgt dafür, dass die Sparempfehlungen immer präziser werden.

Zukunftsperspektive

Die Zukunftspläne von Unitplus zeigen deutlich den Weg in Richtung einer noch stärker technologiegetriebenen Vermögensverwaltung. Der bereits erfolgreiche KI-gesteuerte Sparplan soll zu einem vollständig automatisierten System ausgebaut werden. Gleichzeitig arbeitet das Unternehmen an der Erweiterung seiner algorithmischen Portfoliosteuerung und der Integration weiterer Anlageklassen.