Automatica, Leitmesse für intelligente Automation und Robotik: Für Investoren zählt vor allem das Tempo – wie schnell sich Robotik und KI weiterentwickeln, bestimmt künftige Chancen, erklärt Peter Lingen, Investment-Manager bei Pictet AM.

DAS INVESTMENT: Herr Lingen, was gab vor zehn Jahren den Ausschlag für die Auflegung einer Robotics Strategie bei Pictet Asset Management?

Peter Lingen, Investment-Manager

bei Pictet Asset Management

Peter Lingen: Schon 2015 ließen demografische Herausforderungen wie eine alternde Bevölkerung und sinkende Produktivitätsraten die Nachfrage nach Automatisierung steigen. Wir sahen darin die Gelegenheit, ein Thema aufzugreifen, mit dem sich der Markt noch nicht beschäftigte. Damals lag der Schwerpunkt auf Automatisierung, Industrierobotik und KI. Es bestand die Notwendigkeit, die Produktivität, Mobilität und Sicherheit in vielen Branchen zu erhöhen und in einigen produktionsintensiven Industriezweigen den Arbeitskräftemangel zu den Hauptproduktionszeiten zu beheben.

Uns war damals schon klar, dass Roboter Teil vernetzter intelligenter Fabriken werden würden, die Big Data, KI und Cloud-Plattformen für vorausschauende Wartung, adaptive Fertigung und nahtlose Zusammenarbeit zwischen Mensch und Roboter nutzen. Letztlich wollten wir eine Strategie auflegen, die sich auf die nächste industrielle Revolution und den Aufstieg intelligenter Maschinen konzentriert.

Der strategische Ansatz, frühzeitig konzipiert, hat auch die Anleger überzeugt?

Lingen: Ja, heute, ein ganzes Jahrzehnt später, ist Robotics eine wichtige, aktiv gemanagte Strategie mit einem per September 2025 verwalteten Vermögen von 9,5 Milliarden Euro.

Geben Sie uns einen Einblick: Worauf setzen Sie?

Lingen: Auf der Grundlage des bewährten thematischen Ansatzes von Pictet Asset Management entwickelten wir eine Bottom-up-Anlagestrategie, die wir auch heute noch genauso anwenden. Sie ist unabhängig von Benchmarks, Sektoren, Anlagestilen und Regionen. Wir konzentrieren uns auf Unternehmen mit hoher „Reinheit“, das heißt, ihre Umsätze müssen mit unserem Anlagethema Robotik, Automatisierung und KI zusammenhängen.

Wie spüren Sie Anlagechancen auf?

Lingen: Seit der Auflegung der Robotics Strategie vor zehn Jahren haben wir fast acht Jahre lang Handelsspannungen erlebt, die von geopolitischen Reibungen, Handelskriegen und Zöllen geprägt waren. Dadurch sind die komplexen globalen Lieferketten unter enormen Druck geraten. Vor diesem Hintergrund versuchen Regierungen und Unternehmen zunehmend, die Produktion wieder zurück ins eigene Land oder zumindest in die nähere Region zu holen.

Letztlich haben diese Herausforderungen die Nachfrage nach Industrierobotern in Fabriken sowie nach sonstigen Automatisierungs- und Softwarelösungen gefördert. Unserer Anlagephilosophie treu zu bleiben, hat uns geholfen, auf Kurs zu bleiben und interessante Chancen aufzuspüren. Darüber hinaus sind wir bereit, sinnvolle Wetten auf Unternehmen einzugehen, bei denen unsere langfristige Perspektive von der des Marktes abweicht.

Robotikunternehmen sind nicht zuletzt unter Druck, weil die Weltkonjunktur schwächelt.

Lingen: Ja, aber wir suchen generell nach Unternehmen, die Marktführer in aufstrebenden Nischen sind und sich durch eine klare Technologieführerschaft auszeichnen. Wir sind von Unternehmen angetan, die stark in Innovationen investieren und das Selbstvertrauen haben, in sich selbst zu investieren. Unserer Meinung nach werden Unternehmen, die Innovation in ihrer DNA haben und ein nachhaltiges Wachstum aufweisen, in der heutigen wachstumsschwachen Welt immer seltener zu finden sein. Einige dieser Unternehmen sind hoch bewertet, aber eben nicht alle – es gibt immer Champions, die direkt vor unseren Augen im Verborgenen liegen.

Nennen Sie uns ein Beispiel für einen „verborgenen Champion“?

Lingen: 2016 haben wir in einen weltweit führenden Anbieter von Prozesssteuerung und Ertragsmanagement in der Halbleiterfertigung investiert. Seitdem hat das Unternehmen seinen Wert stetig gesteigert, angetrieben durch kontinuierliche Forschung und Entwicklung und die Fähigkeit, Wachstumsmärkte wie fortschrittliche Logik- und Speicherchips mit hoher Bandbreite zu erschließen.

Welche Anekdoten sind Ihnen seit Auflage der Robotics-Strategie in Erinnerung geblieben?

Lingen: Eine unserer Beiratssitzungen fand im dänischen Odense statt. Die Stadt gilt als eines der weltweit führenden Zentren für Robotik und Automatisierung; hier haben frühe Pioniere ihren Sitz. Ich fand es faszinierend, dass die Sitzung in einer ehemaligen Werft der Mærsk-Gruppe stattfand, wo fast ein Jahrhundert lang Schiffe gebaut wurden. In den 1990er-Jahren arbeitete die Werft angesichts der Konkurrenz aus Asien mit der Universität Süd-Dänemark zusammen, um Roboterschweißsysteme zur Verbesserung der Effizienz im Schiffbau zu entwickeln.

Diese Expertise auf dem Gebiet der Robotik in Verbindung mit dem in der dänischen Kultur tief verwurzelten Kooperationsgedanken hat die Grundlage für die Entwicklung neuer Unternehmen und eines ganzen unternehmerischen Ökosystems geschaffen. Dieser Fokus hat Talente und Investitionen angezogen und ist ideal für Startups, die sich auf kollaborative und mobile Robotik, Drohnen und fortschrittliche Automatisierungstechnologien spezialisiert haben.

Könnten Sie uns ein wenig über Ihr Team erzählen?

Lingen: Ich leite das Team mit einem kollaborativen, skandinavisch inspirierten Ansatz. Ich möchte Vertrauen fördern und jedem Mitglied die Freiheit geben, innerhalb eines starken und disziplinierten Investmentrahmens seinen Beitrag zu leisten, zu lernen und die eigenen Kompetenzen weiterzuentwickeln.

Wie schafft man den Spagat zwischen kreativer Freiheit und disziplinierter Investmentpraxis?

Lingen: Ich betrachte Fehler als Chance, daraus zu lernen. Jeder deckt zwar sein eigenes Fachgebiet ab, aber wir arbeiten im Team eng zusammen, um Erkenntnisse auszutauschen und uns gegenseitig zu unterstützen. Meine Aufgabe ist es, die Gesamtstrategie und die Ausrichtung des Portfolios festzulegen. Ich lege großen Wert auf Zusammenarbeit, Integrität und gemeinsames Lernen innerhalb des Teams und versuche, das Wachstum des Einzelnen mit dem Erfolg des Teams in Einklang zu bringen.

Welche spannenden Entwicklungen sollten Investoren im Blick behalten?

Lingen: Ich bin nach wie vor begeistert, wie schnell die KI-Kerninfrastruktur aufgebaut worden ist. Möglich wurde dies durch Fortschritte bei Halbleitern, Halbleiterfertigungsanlagen und Designsoftware – all das wird nun auch wieder durch KI beschleunigt. Im Zuge des Ausbaus dieser Infrastruktur bin ich besonders gespannt auf die nächsten Phasen der KI, wie agentenbasierte KI und physische KI, die meiner Meinung nach die Zukunft der Softwareautomatisierung und Robotik prägen werden. Gute Beispiele für agentenbasierte KI sehen wir bereits in der Automatisierung von Geschäftsprozessen wie Kundenservice und Marketing, während wir bei der physischen KI einen Wendepunkt in der Entwicklung von Robotaxis, autonomen Fahrzeugen und humanoiden Robotern sehen.

Wo ziehen Sie die Grenze zwischen Science-Fiction und baldiger Realität?

Lingen: Generative KI hat die Art und Weise verändert, wie Roboter lernen und mit ihrer Umgebung interagieren. Dieser Sprung in den KI-Fähigkeiten hat den Forschungs- und Entwicklungszyklus für Robotik und Automatisierung verkürzt. Zugleich hat generative KI die Datenanalyse, prädiktive Funktionen – also Funktionen oder Algorithmen, die auf Basis von Daten Vorhersagen treffen – und virtuelle Simulationen verbessert, die in der Design- und der Trainingsphase dieser neuen Tools maßgeblich sind.

Für mich ist der entscheidende Punkt, worauf Investoren achten sollten, die Geschwindigkeit, mit der sich diese Innovationen entwickeln.