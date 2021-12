Kai Heinrich 06.09.2016 Lesedauer: 1 Minute

Robotik-Investments Die Zukunft ist näher als wir denken

Die Menge an schlechten Meldungen scheint seit Monaten schier unerschöpflich zu sein. Was DER-FONDS-Kolumnist Kai Heinrich in diesem Zusammenhang auffällt: Es wird zwar viel über mögliche Risiken geschrieben, aber viel zu selten über die Chancen, mit denen die kommenden Jahre und Jahrzehnte aufwarten.