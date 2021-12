AXA IM Framlington Equities „Robotik ist ein gesellschaftlich relevantes Thema“

Robotik verändert mit rasanter Geschwindigkeit unser Leben – insbesondere unser Arbeitsleben. Dank des technologischen Fortschritts der vergangenen Jahre können Roboter inzwischen auch komplexe Aufgaben übernehmen und für heikle Tätigkeiten eingesetzt werden. Zunehmend arbeiten sie zudem Hand in Hand mit menschlichen Arbeitskräften. Viele Arbeiten können dadurch so effizient ausgeführt werden wie nie zuvor. Das hat eine Steigerung der Produktivität zufolge.

Es verwundert daher wenig, dass die Nachfrage nach Industrierobotern gestiegen ist. Bislang ging dieses Wachstum vor allem von der Automobilindustrie aus. Weil Roboter aber intelligenter und flexibler werden, werden sie jedoch in immer mehr Branchen eingesetzt. So ist die Nutzung von Robotern in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie im Jahr 2016 um 20 Prozent gestiegen. Und im Elektroniksektor haben die Roboterkäufe 2016 um 41 Prozent zugenommen. Cobots – also Roboter, die mit Menschen zusammenarbeiten – gehören dabei zum wachstumsstärksten Segment. Man geht hier von einem Wachstum von 50 Prozent bis 2020 aus (Quelle: Teradyne, „Collaborative Robots and Teradyne“, Investor Update, Februar 2017)

Die Industrieautomation wächst

Das Wertsteigerungspotenzial ist groß. Denn Robotik ist längst kein Trendthema mehr, sondern ein gesellschaftlich langfristig relevantes. Die Zahl der eingesetzten Roboter dürfte von 2018 bis 2020 im Jahresschnitt um mindestens 15 Prozent steigen. Bis 2020 dürften dann über 1,7 Millionen neue Industrieroboter eingesetzt werden. Und weil Roboter immer billiger werden, sind sie auch für kleinere und mittlere Unternehmen erschwinglich statt nur für große Konzerne mit viel Kapital. Dank neuer Technologien wird der Einsatz von Industrierobotern für mehr Effizienz, Präzision und Sicherheit sorgen. Wir sehen hier deshalb enorme Wachstumschancen und glauben, dass wir erst am Anfang dieser disruptiven Langzeitentwicklung stehen.

Immer mehr Aktieninvestoren werden auf das langfristige wirtschaftliche Potenzial aufmerksam, das mit der Robotik-Revolution verbunden ist. Noch befindet sie sich in einer frühen Phase, die Gelegenheit für einen Einstieg ist gut. Die AXA IM Robotech- Strategie bietet Investoren die Gelegenheit, an der „Robolution“ teilzuhaben. Sie fokussiert über alle Unternehmensgrößen hinweg globale Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial, die in verschiedenen Sektoren wie Industrie, Technologie, Fertigung, Gesundheit und Transport an Robotik- und Automatisierungslösungen arbeiten.

*Quelle aller Robotikdaten (falls nicht anders angegeben): International Federation of Robotics, Stand: Dezember 2017

Anlagen enthalten Risiken, einschließlich dem des Kapitalverlustes.

