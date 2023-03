Robotik und technologische Innovation Roboter-Revolution bei Pflege und Betreuung

Johan Van Der Biest

Das Leben mit Robotern und die Interaktion mit ihnen in unserem Alltag scheinen weiterhin wie Science-Fiction zu sein. Diese „hybride“ Realität wird jedoch mit jedem Tag immer plausibler und wahrscheinlicher. Die Automatisierung bietet Lösungen zu einigen der wichtigsten globalen Herausforderungen unserer Zeit, wie beispielsweise die Überalterung der Bevölkerung und den Klimawandel. Und genau aus diesem Grund sind wir der Ansicht, dass die Anleger diesem Trend folgen sollten.

R2-D2 als Krankenpfleger? Die Zukunft kommt bald

Bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking konnte man Beispiele der Interaktion zwischen Robotern und Menschen bei alltäglichen Aufgaben beobachten: Roboter, die am Eingang des Veranstaltungsortes die QR-Codes von den Smartphones der Besucher scannten, smarte Restaurants, in denen die Roboter Burger und Cocktails zubereiteten, sowie Roboter, die zur Bekämpfung der Epidemie damit beauftragt waren, mit UV-Strahlen in kürzester Zeit große Flächen zu reinigen.

Wussten Sie, dass in japanischen Krankenhäusern und Altenheimen immer häufiger Roboter als Krankenpfleger zum Einsatz kommen? Sie können Gegenstände quasi im Handumdrehen zu den Patienten bringen, KI-unterstützt deren Vitalwerte überwachen und mit betagten Senioren oder geistig behinderten Personen in soziale Interaktion treten. Der gute alte R2-D2 ist schon lange überholt!

Roboter-Krankenpfleger stellen eine Lösung für die zunehmenden Pflegebedürfnisse in einer Gesellschaft dar, die mit einer alternden Bevölkerung und einem Mangel an Pflegern in Krankenhäusern zu kämpfen hat. Zählt man viele weitere Anwendungen wie Roboter-unterstützte Chirurgie hinzu, wird am Weltmarkt für medizinische Roboter ein Wachstum von 15,7 Prozent bis 2029 auf 34,5 Milliarden USD erwartet (Data Bridge Market Research).

Grafik: Roboter könnten helfen, den dramatischen Anstieg der Altersabhängigkeit zu bewältigen (Hellblau: 2022, Dunkelblau: 2075)

Es gibt keinen Bereich, der von Innovation und Fortschritt ausgenommen ist

Weiterentwicklungen in der Medizintechnik, wozu Roboter gehören, sind lediglich ein Beispiel für den technologischen Durchbruch, der die Zukunft auf eine Art und Weise gestalten wird, die wir uns momentan noch gar nicht vorstellen können.

Der technologische Fortschritt scheint unaufhaltsam und die Innovation ist allgegenwärtig, denn alle Wirtschaftszweige sind hiervon betroffen: die Industrie, die Landwirtschaft, das Dienstleistungsgewerbe.

Darüber hinaus ist Innovation ein wichtiges Element, mit dem die ökologischen Herausforderungen angegangen werden können, denen die Menschheit aktuell gegenübersteht: Wir brauchen Lösungen, um unseren Planeten besser zu schützen. Solarmodule und energieeffiziente Halbleiter sind kleine Schritte in diese Richtung.

