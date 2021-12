Robustes Russland

Der russische Aktienindex RDX liegt nahezu exakt auf dem Niveau von einem Jahr. Wenn er weiter dort bleibt, verdienen Anleger mit Zertifikaten mehr als 30 Prozent„Welchen besseren sicheren Hafen gibt es als Russland?“, fragte die in Moskau erscheinende englischsprachige Tageszeitung „The Moscow Times“ jüngst. Der Rubel sei unterbewertet, russische Aktien hätten sich im vergangenen Jahr moderat entwickelt und seien daher im Vergleich zu anderen Schwellenländer-Aktien billig, und schließlich seien Rohstoffe, einer der wichtigsten Treiber für den russischen Aktienmarkt, knapp und teuer.Tatsächlich hat sich der russische Aktienmarkt über ein Jahr gut gehalten und als sicherer Hafen erwiesen. Während der Aktienindex MSCI Welt gut 17 Prozent nachgab, liegt der RDX exakt auf dem Niveau von vor einem Jahr. Auch seit Jahresanfang steht der RDX mit einem moderaten Minus von gerade 5 Prozent besser da als viele etablierte Indizes.„Wir sind der Meinung, dass Russland sich auch weiterhin von der aktuellen weltweiten Wachstumsschwäche lösen kann und der Binnenkonsum stark bleiben wird“, schreiben die Analysten der Investmentbank Morgan Stanley in ihrem jüngsten Schwellenländer-Report. Gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis, dass den Aktienkurs ins Verhältnis zu den Unternehmensgewinnen setzt, notierten russische Aktien derzeit mit einem Abschlag von 17 Prozent auf den Schwellenländer-Index MSCI Emerging Markets. Russland ist nunmehr das Top-Schwellenland im Modell-Portfolio der Bank.Ob russische Aktien das Morgan-Stanley-Portfolio allerdings schon in Kürze nach vorn bringen, ist nicht sicher. Denn die Turbulenzen an den globalen Finanzmärkten können sich ungeachtet der intakten Fundamentaldaten auch auf russische Aktien auswirken. Dieter Wermuth von dem auf Russland spezialisierten Vermögensverwalter Wermuth Asset Management erklärt: „Der russische Aktienmarkt ist traditionell stark vom US-Markt abhängig. Kurzfristig wird die Schwäche von US-Aktien daher negative Auswirkungen auf Russland haben.“ Hinzu komme, dass eine US-Rezession die Rohstoff-Nachfrage bremse.Doch Zertifikateanleger muss das wenig kümmern. Das ergibt die aktuelle Auswertung von Zertifikaten auf den RDX, die Easyoptions im Auftrag von DAS DERIVAT erstellt hat: Konservative Anleger müssen selbst einen Index-Verlust von 15 Prozent bis Ende Juni 2009 nicht fürchten – ein Capped-Bonuszertifikat von Société Générale liefert ihnen in diesem Fall immer noch 9 Prozent Ertrag. Tut sich nichts am russischen Markt, gibt es 14 Prozent. Offensivere Anleger können im Seitwärts-Szenario gar über 31 Prozent verdienen. Das ist ein satter Ertrag für eine Nullnummer in Russland.