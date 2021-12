Rochade bei Schroders

Seit dem 1. April ist Florian Uleer Vertriebsleiter für Banken und Dachfonds in Deutschland und Österreich, sowie für Einzelvertriebspartner in Luxemburg. Der 33 Jährige ist dem Direktor für Publikumsvertrieb von Schroders Investment Management, Joachim Nareike, direkt unterstellt.Vor seiner Tätigkeit für Schroders war Uleer fünf Jahre lang bei der Union Investment Institutional in Frankfurt tätig. Dort war er Ansprechpartner für das Depot A Geschäft der Banken und Unternehmenskunden.Uleer übernimmt den Posten des Vertriebsleiters von Alexander Prawitz. Dieser wechselt hausintern zur Global Financial Insititutions Group Asia. Prawitz wird von Hongkong aus globale und lokale Banken, sowie Vertriebspartner betreuen.