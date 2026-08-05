Wegzugsbesteuerung: Was Unternehmer wissen müssen
Manche Podcast-Gäste lernt man über ihre berufliche Expertise kennen, andere auf deutlich ungewöhnlicheren Wegen. So war es bei Philip Nürnberg. Dass aus einer zunächst ganz anderen Begegnung schließlich ein Gespräch über internationales Steuerrecht werden würde, überrascht im ersten Moment, passt am Ende aber erstaunlich gut.
„Das Außensteuergesetz ist einzig und allein da, um dich zu bestrafen.“ Mit dieser provokanten Aussage beschreibt Philip Nürnberg, Associated Partner bei Rödl, die Logik hinter der Wegzugsbesteuerung. Wer Deutschland mit Unternehmensbeteiligungen verlässt, kann schnell mit erheblichen Steuerforderungen konfrontiert werden, obwohl sich diese durch eine frühzeitige und legale Strukturierung häufig vermeiden ließen.
Im Podcast berichtet Nürnberg von einem Unternehmer, der trotz möglicher Alternativen einen Steuerbescheid in dreistelliger Millionenhöhe akzeptierte. Für ihn ist das ein eindringliches Beispiel dafür, warum steuerliche Planung vor einem Wegzug unverzichtbar ist.
Darüber hinaus spricht Christoph Fröhlich mit seinem Gast über die wachsende Zahl von Unternehmern, die einen Standortwechsel prüfen, die zunehmende Komplexität des deutschen Steuerrechts und die Grenzen künstlicher Intelligenz in der Steuerberatung. Nürnbergs Fazit: Standardaufgaben kann KI künftig übernehmen – bei komplexen Gestaltungsfragen bleiben Erfahrung, Kreativität und das Verständnis für die individuelle Situation des Mandanten unersetzlich.