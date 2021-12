Roger Baumann Credit Suisse AM Immobilien mit neuem Co-Geschäftsführer

Roger Baumann wurde in die Geschäftsführung der Credit Suisse AM Immobilien KAG mit Sitz in Frankfurt am Main berufen. Er folgt auf Frank Schäfer, der das Unternehmen laut Credit Suisse AM Immobilien auf eigenen Wunsch verlassen hat.

Baumann leitet die Credit Suisse AM Immobilien gemeinsam mit Karl-Josef Schneiders.

Baumann ist seit Juli 2005 bei der Credit Suisse tätig und arbeitet seit 2006 im Real Estate des Credit Suisse Asset Management. Zuletzt hatte er die Funktionen als operativer Chef (Chief Operating Officer, COO) und Leiter Nachhaltigkeit in der Immobilien-Sparte des Credit Suisse Asset Management inne. Diese wird er zusätzlich zu der neuen Geschäftsführungsposition auch in Zukunft behalten.

2009 lancierte Baumann den ersten nachhaltigen Immobilienfonds der Schweiz. Er ist für die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie von weltweit rund 1 300 Immobilien des Real Estate des Credit Suisse Asset Management zuständig. Bereits in seiner Funktion als COO hat er eng mit der Credit Suisse AM Immobilien zusammengearbeitet.