„Wirecard hatten wir nie.“ 20 Jahre nach Fondsstart verraten Christoph Frank und Roger Peeters im Interview, wie man dem Druck des Marktes widersteht und an Strategien festhält.

Zwei Jahrzehnte am Kapitalmarkt sind eine halbe Ewigkeit, doch für Roger Peeters und Christoph Frank fühlen sie sich eher an wie eine konsequente Weiterentwicklung. Als der Fonds im Jahr 2006 an den Start ging, gab es noch kein iPhone, Angela Merkel war gerade ein Jahr im Amt und der Dax kreiste um die 6.000-Punkte-Marke. Heute blicken sie auf bewegte Zeiten zurück, in denen sich die Finanzkrise, die Eurokrise, der Corona-Crash und der Zinsschock abwechselten.

Schlaflose Nächte bereitete Christoph Frank jedoch keine dieser Phasen – seine letzte schlaflose Börsenkrise, so verrät er, war die LTCM-Russland-Krise im Jahr 1998. Seither regiert die Gewissheit, dass jede Börsenpanik vorübergeht. Im gemeinsamen Interview sprechen die beiden Anlageexperten darüber, weshalb Investmentansätze von damals auch heute noch ihre volle Berechtigung haben und warum „Strategie schlägt Aktionismus“ die Entwicklung der vergangenen 20 Jahre beim DWS Concept Platow (ISIN: LU1865032954) am besten zusammenfasst.



20 Fragen zum 20. Jubiläum: Ein ehrliches Gespräch über alte Präsentationen, den standhaften Verzicht auf das Wirecard-Desaster, für den sie erst kritisiert und später gefeiert wurden und warum das Fazit für die Zukunft schlichtweg lautet: „More to come“.

DAS INVESTMENT: Herr Frank, Herr Peeters, wenn Sie die letzten zwanzig Jahre in drei Worte fassen müssten, welche wären das?



Roger Peeters: „More to come“



Christoph Frank: Wenn ich eine Wiederholung vermeiden will, bleibt ja nur noch so etwas wie „Strategie schlägt Aktionismus“. Passt auch exzellent zur Entwicklung des Fonds in den vergangenen 20 Jahren.

Gibt es ein Foto, ein Dokument, eine Notiz aus den Anfangstagen – irgendetwas, das Sie noch aufgehoben haben und das Sie manchmal sentimental rausziehen?



Frank: Ich habe neulich für einen Post auf LinkedIn tatsächlich ein paar alte Präsentationen (auch aus der Frühzeit 2006) rausgekramt und fotografiert. Da kam schon die eine oder andere Erinnerung hoch.

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2006 war Angela Merkel gerade ein Jahr im Amt, das iPhone gab es noch nicht, und der Dax stand bei rund 6.000 Punkten. In welcher Welt haben Sie damals eigentlich investiert und wie fremd fühlt sie sich heute an?



Peeters: Ich empfinde die genannten Veränderungen nicht so wild. Wenn ich mir vergegenwärtige, wie viel zwei Dekaden sind, erlebe ich es greifbarer an meinen Kindern. Und das Schöne am Kapitalmarkt: Investmentansätze, die damals funktioniert haben, haben auch heute ihre volle Berechtigung.

Finanzkrise, Eurokrise, Corona-Crash, Zinsschock: Welche dieser Phasen hat Ihnen persönlich die längsten Nächte beschert?



Frank: Keine der genannten Krisen aus diesen 20 Jahren. Das letzte Mal, dass ich wegen einer Börsenkrise schlecht geschlafen habe, war 1998 wegen der LTCM-Russland-Krise. Seither weiß ich, dass jede Börsenkrise vorbeigeht. Diese Erfahrung hat sich wohl in mein Schlafverhalten übertragen.

Was war der schönste Tag in zwanzig Jahren? Und was war der, an dem Sie sich gedacht haben: Vielleicht wäre ein ruhigeres Berufsfeld doch nicht verkehrt gewesen?



Frank: Schöne Tage gab es einige, gerade wenn ich daran denke, wie und gegen welche Widerstände manche Entscheidungen für Investments (zum Beispiel VW-Stammaktien) beziehungsweise dagegen (etwa Wirecard) zustande kamen. Nach einem „ruhigeren Berufsfeld“ habe ich mich in diesen 20 Jahren nie gesehnt, dafür macht es mir viel zu viel Spaß und ist zu abwechslungsreich.

Gibt es eine Aktie, die Sie heute noch beschäftigt – im Guten oder im Schlechten? Eine Position, die Sie nie ganz loslässt?

Frank: Das ist Wirecard: Diese Aktie hatten wir nie im Fonds. Wir wurden aber bis 2020 ständig nach ihr gefragt und warum wir da nicht investiert sind. Ab Juni 2020 klopften uns plötzlich alle (auch die einstigen Kritiker) für unsere Abstinenz auf die Schulter. Zumal die Wirecard-Geschichte einfach irre und ja auch noch lange nicht zu Ende ist. Als markantester Einzeleindruck ist bei mir aber klar der Short-Squeeze bei den im Fonds befindlichen VW-Stammaktien haften geblieben: Wie ich da mitten in der Finanzkrise 2008 am Rechner saß und ausnahmsweise den minütlichen Kursverlauf beobachtete, ist mir heute noch präsent, als wäre es gestern gewesen. Gerade weil diese Situation so außergewöhnlich und gegensätzlich zu unserer normalen Arbeitsweise ist.

Sie führen pro Jahr hunderte Gespräche mit Vorständen. Was verrät Ihnen ein CEO in den ersten fünf Minuten eines Gesprächs über sein Unternehmen, ohne dass er es selbst merkt?



Peeters: Man erkennt finde ich vergleichsweise schnell, wie sehr sich Leute mit der Firma und dem Geschäftsmodell identifizieren und dafür „brennen“. Gilt übrigens auch für Fondsmanager und -berater, habe ich mir sagen lassen.

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Warren Buffett sagte, er kaufe nur, was er in einem Satz erklären kann. Gilt das für Sie auch oder sind Ihre interessantesten Investments oft gerade die, bei denen die Geschichte etwas länger dauert?



Frank: Buffett spitzt da meines Erachtens bewusst zu. Für das andere Ende der Erklär-Skala stimme ich ihm allerdings uneingeschränkt zu: Wenn ich ellenlang erklären muss, was die Firma eigentlich macht, oder es sogar selbst nicht verstehe, ist das in den meisten Fällen kein gutes Zeichen. Das war neben den Zahlen ein Grund, warum wir nie in Wirecard investiert haben. Wichtiger als Geschichten sind für uns aber ganz klar die Zahlen.

Ihr Portfolio sieht aus wie das Ergebnis einer Reise durch den deutschen Mittelstand: Hochtief, KWS Saat, Krones, Dermapharm. Die könnte man fast mit dem Auto abfahren. Haben Sie das eigentlich schon mal gemacht?



Peeters (lacht): Nette Idee. Tatsächlich haben wir die meisten Kontakte effizient über Konferenzen, wo man 10 Gespräche am Tag führen kann. Aber es gibt auch Reverse Roadshows von Banken, die etwa so wie erfragt aufgebaut sind. Bei der Liste denke ich aber auch dran, wie trügerisch das Etikett „Deutscher Mittelstand“ in einer globalisierten Welt sein kann. Hochtief etwa hat seit Jahren einen Umsatzanteil von unter 5 Prozent aus Deutschland. Man kauft fast immer internationale Konzerne mit Sitz im deutschen Rechtsraum. Beides ist ein Vorteil.

Top-10-Holdings des DWS Concept Platow im Mai 2026 | Bildquelle: DAS INVESTMENT

Im April haben Sie geschrieben, dass kaum noch ein Unternehmenschef auf Rückenwind aus Berlin wartet. Haben Sie das in Ihren Vorstandsgesprächen so direkt gehört oder liest man das eher zwischen den Zeilen?



Frank: Beides und sogar noch mehr. Es gibt Vorstände, die da sehr direkt sind. Einige sind sogar regelrecht frustriert und sagen das auch ganz offen. Andere haben durchaus Hoffnung, einige wenige sogar nachvollziehbare Gründe dafür. Und ganz selten habe ich auch Lob für Berlin gehört.

Der Mdax hat sein Allzeithoch aus dem September 2021 bis heute nicht wieder gesehen. Sie haben beim DWS Concept Platow ein neues Allzeithoch aufgestellt und im Vorbeifahren gewunken. Bemerkung dazu?



Peeters: Man sieht hier gut den Vorteil eines unabhängigen Fonds gegenüber einem Index im langen Zeitraum. Der Mdax war lange der Highflyer unter den Indizes. Seit Jahren spielt die Musik aber in anderen Segmenten. Es ist ein Vorteil, mehrere Felder bespielen zu können.

Die Commerzbank als Top-4-Position – das war über viele Jahre keine einfache Geschichte. Was hat Sie trotzdem oder gerade deshalb überzeugt? Und macht Ihnen die mögliche Übernahme keine Angst?



Peeters: Wir haben die Position etwa ein halbes Jahr vor dem Einstieg von Unicredit aufgebaut. Seitdem sehen wir die Aufkäufe, auf der anderen Seite ein Management, das den Konzern maximal trimmt, um teuer und unabhängig zu sein. Das sind beides keine Dinge, die Aktionäre fürchten sollten.

Sie sind bullish auf Deutschland seit 2006. Haben Sie eine Standardantwort für Skeptiker oder wird die je nach Tagesform anders?



Frank: In 20 Jahren ändert sich eine Menge im wirtschaftlichen und politischen Umfeld. Da würde es schon überraschen, wenn die Antwort immer gleich wäre. „Bullish auf Deutschland“ muss man auch nicht sein, wenn man in unseren Fonds investiert. Vielmehr war und ist „bullish auf die Weltwirtschaft“ empirisch die entscheidende Inputgröße. Das wird wohl auch in den kommenden 20 Jahren nicht anders sein.

Welches Unternehmen aus dem Portfolio würden Sie am liebsten mal für eine Woche von innen erleben?



Peeters: Ganz ehrlich und da spreche ich glaub ich auch für Christoph: Keines. Vulgär gesagt ist unsere Tätigkeit „der geilste Job der Welt“, auch weil wir so viele Unternehmen nah erleben. Da würde ich nicht mal für eine Woche tauschen wollen.

Was sehen Sie gerade in den Gesprächen mit Vorständen, das noch nicht in den Kursen steckt?



Peeters: Das ist so generell gefragt schwer zu beantworten. Ich finde es interessant, dass in der externen Deutung ganz viele Konzerne von KI disruptiert werden sollen und zugleich nahezu jeder Vorstand feiert, wie sehr KI die Prozesse optimiert. Die Wahrheit dürfte irgendwo dazwischen liegen.

Gibt es einen Sektor oder ein Thema, bei dem Sie das Gefühl haben: Da schaut die Mehrzahl der Marktteilnehmer noch gar nicht hin?



Frank: Auch das ist so generell gefragt schwer zu beantworten, zumal wir als Stockpicker keine Sektoren oder Themen analysieren, sondern einzelne Aktiengesellschaften. Derzeit erlebe ich die meisten und intensivsten Diskussionen beim Thema Künstliche Intelligenz. Da schauen die Marktteilnehmer inklusive der Vorstände also zweifelsohne schon genügend hin, aber ich frage mich: Schauen sie richtig hin? Oder wähnen sie sich eher bei „Wünsch Dir was“? Da habe ich in einigen Fällen große Zweifel.

Was wünschen Sie sich, dass man in 20 weiteren Jahren über Ihren Fonds sagt?



Peeters: „Die erste Halbzeit war super und die zweite noch besser und das ohne eine Auswechslung“

Herr Frank, Herr Peeters, was nervt Sie aneinander und warum ist es trotzdem gut so?



Peeters: Natürlich haben wir neben vielen Gemeinsamkeiten auch Unterschiede und spüren diese. Dass sie uns „nerven“ finde ich zu hoch gehangen und zu einem guten Verhältnis gehört, dass wir uns und unsere Eigenschaften wertschätzen und unsere (empfundenen) Schwächen und Unterschiede akzeptieren.



Frank: Sorry, aber das behalte ich schön für mich und kommuniziere es erst recht nicht gegenüber Dritten.

Wer hat in all den Jahren öfter Recht behalten – und wie wird das intern verbucht?



Peeters: Auch wenn wir Zahlenfreunde sind. Das zählen wir nicht. Zum einen gibt es wesentlich weniger Dissens, als man von außen meinen könnte. Zum anderen sind wir beide so gestrickt, dass wir uns freuen, wenn der andere Recht hatte und es der Sache, also unserer gemeinsamen Arbeit, dienlich war.

Was würden Sie machen, wenn Sie diesen Fonds morgen abgeben müssten?



Frank: Ein solches Szenario kann ich mir momentan nur vorstellen, wenn ich gesundheitliche Probleme bekommen sollte. In diesem Fall wären sämtliche Vorüberlegungen aber wahrscheinlich sowieso hinfällig. Lieber wäre mir natürlich ein Szenario à la Warren Buffett, der noch bis in seine Neunziger erfolgreich arbeiten konnte. Das strebe ich an.