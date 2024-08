Investieren in Gold, Kupfer & Co Rohstoff-ETFs: Glänzende Chancen oder versteckte Fallstricke?

Investieren in Gold, Kupfer & Co

Von Aktien-ETFs bis hin zu Futures: Die Welt der Rohstoff-Investments ist vielfältig und komplex. Wie Rohstoff-ETFs funktionieren, welche Chancen und Fallstricke es gibt und ob sie das richtige Instrument für dein Portfolio sind, erklären wir hier.

© Christin Jahns mit Canva-KI

Kupfer und Lithium sind wichtig für die Energiewende, Weizen und Mais überlebensnotwendig und ohne Öl und Gas würde die Weltwirtschaft zum Erliegen kommen. Rohstoffe sind für unser Leben unerlässlich. Sollten sie dann nicht auch ein wichtiger Bestandteil des Portfolios sein? Und lohnt es sich mittels ETF gezielt auf Rohstoffe zu setzen?

Das alles klären wir in diesem Beitrag.

Rohstoffinvestment per Aktien-ETF

Wenn du per ETF in Rohstoffe investieren möchtest, hast du zwei Möglichkeiten: Aktien-ETFs und Future-ETFs.

Die erste Möglichkeit ist, über einen klassischen Aktien-ETF in Unternehmen aus der Rohstoffbranche zu investieren. Auf diese Weise unterstützt du Firmen, die Rohstoffe abbauen, fördern oder produzieren und kannst indirekt an der Preisentwicklung der Rohstoffe teilhaben.

Rohstoffinvestments per Aktien-ETF: Vor- und Nachteile



Der Vorteil dieser Investmentform ist die Einfachheit. Wenn du bereits in andere Aktien-ETFs investierst, bist du mit den Regeln und Abläufen von ETFs, die Wertpapierindizes replizieren, vertraut. Darüber hinaus sind die in den Indizes enthaltenen Unternehmen oft in vielen unterschiedlichen Bereichen des Rohstoffbranche tätig. Auf diese Weise sind die ETFs über verschiedene Industriesektoren diversifiziert.

Der Nachteil ist, dass neben den Rohstoffpreisen noch weitere Faktoren die Entwicklung der Unternehmen im Rohstoffsektor beeinflussen. Darüber hinaus sind Rohstoff-ETFs im Vergleich zu Welt-ETFs deutlich weniger breit gestreut und somit auch um ein Vielfaches riskanter.

>> Welche Risiken Investments in Themen-ETFs mit sich bringen, kannst du hier noch einmal ausführlich nachlesen.

Ein weiterer Aspekt, den du nicht außer Acht lassen solltest, ist, dass viele große Rohstoffunternehmen bereits in den Weltindizes enthalten sind. Hier solltest du genau abwägen, ob ein zusätzliches Investment explizit in Rohstoffe zu deiner Anlagestrategie passt.

Ein Beispiel für einen ETF, der global in Minen investiert, ist der Vaneck Global Mining ETF. Dieser setzt auf eine breite Palette von Bergbauaktien aus den Bereichen Gold, Kohle, Grund- und Industriemetalle oder auch Uran und kombiniert verschiedene Industriesektoren.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

VanEck Global Mining UCITS ETF USA A Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt

Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt Auflegung: 18.04.2018

18.04.2018 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Vaneck AM

Vaneck AM ISIN: IE00BDFBTQ78

IE00BDFBTQ78 Maximal Drawdown seit Auflage: 38,85%

38,85% Performance YTD: 0,54%

0,54% Performance 3 Jahre: 22,18%

22,18% Performance 5 Jahre: 77,64%

77,64% Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,45

0,45 Sum. lfd. Kosten: 0,53%

0,53% Volatilität 5 Jahre: 28,49%

28,49% Volumen in Mio. EUR: 705

Rohstoffinvestment per Future-ETF

Eine weitere Möglichkeit, in Rohstoffe zu investieren, sind Future-ETFs. Diese bilden keine Aktienindizes, sondern Rohstoffindizes ab. Rohstoffindizes fassen die Preisentwicklung verschiedener Rohstoffe wie Gold, Silber, Öl, Gas oder auch Agrarrohstoffe zusammen. Die Abbildung eines einzelnen Rohstoffs ist nicht möglich, da ETFs in Deutschland mindestens fünf verschiedene Vermögenswerte beinhalten müssen.

>> Wenn du explizit auf einen einzigen Rohstoff setzen möchtest, kannst du dazu einen ETC nutzen. Was ETCs genau sind, wie sie funktionieren und welche Vor- und Nachteile sie mit sich bringen, erklären wir weiter unten.

Wichtig zu beachten ist, dass Rohstoff-ETFs den Preis der Rohstoffe in der Regel nicht direkt widerspiegeln, sondern den von Futures – auch Warenterminkontrakten genannt. Der einfache Grund dafür: Kostenersparnisse.

Denn wenn ein ETF-Anbieter direkt in Rohstoffe wie Öl oder Kupfer investieren wollte, müsste er diese lagern und sich zudem um die Logistik und den Transport kümmern. Bei Edelmetallen wie Gold ist das teilweise noch möglich: „Das liegt daran, dass Gold so teuer ist im Verhältnis zu seiner Größe. Das heißt, es ist total günstig, Gold einzulagern. Deswegen sind ETFs, die auf Edelmetalle setzen, teilweise physisch hinterlegt“, erklärt Jens Rabe, Gründer und Geschäftsführer der Rabe Unternehmensgruppe, auf seinem Youtube-Kanal.

Bei Getreide wie Weizen wäre das ungleich schwieriger. Denn eine Tonne Weizen kostet nur etwas mehr als 100 Euro. Wenn man sich vorstellt, mehrere Millionen Euro in Weizen zu investieren, würde sich das Lagerproblem erheblich verschärfen. Hinzu kommt, dass Weizen in einem Lager nicht viel bringt, da Getreide ähnlich wie Öl dazu da ist, permanent verbraucht zu werden.

Aus dem großen Lagerungsaufwand, den Rohstoffe wie Getreide oder Öl und Gas mit sich bringen, resultieren Kosten, die auch Anleger stark belasten würden. Aus diesem Grund weichen viele ETF-Anbieter auf den sogenannten Future-Handel aus.

Futures sind Zertifikate, über die der Kauf eines bestimmten Rohstoffes zu einem spezifischen zukünftigen Zeitpunkt vereinbart wird. „Ein Future ist im Grunde genommen eine Wette oder eine Versicherung auf die Zukunft. Man kann sagen, wir machen ein Geschäft, einer möchte kaufen, einer möchte verkaufen und wir wollen das Geschäft in drei Monaten abschließen. Deswegen legen wir heute fest, was beispielsweise Kupfer in drei Monaten kosten soll. Das dient dazu, dass Produzenten und Verarbeiter sich absichern. Future-Handel ist einer der ältesten Börsenhandel der Welt und in Fällen wie Weizen sehr wichtig für Bauern, Mühlen und große Nahrungsmittelkonzerne“, erklärt Rabe in seinem Youtube-Video.

Futures können elektronisch verwahrt und einfach über die Börse gehandelt werden. Auf diese Weise werden die Kosten für den ETF-Anbieter und somit auch für den Anleger niedrig gehalten.

Trotz der Vorteile bringen Futures jedoch auch eigene Herausforderungen mit sich.

Contango und Backwardation: Die Herausforderungen von Future-ETFs

Eine der Herausforderungen hängt mit den sogenannten „Cost of Carry“, also den Lagerungs- und Versicherungskosten zusammen. „Bei Rohstoffgeschäften handelt es sich um sogenannte Terminkontrakte. Diese unterscheiden sich sowohl in ihren Laufzeiten als auch in ihren Preisen. Da der Verkäufer bei längeren Zeiträumen höhere Lager- und Versicherungskosten hat (Cost of Carry) ist der Preis in der Zukunft oft höher, unabhängig davon, ob er sich wirklich in die Richtung entwickelt“, führt Rabe aus. Dieses Phänomen, bei dem länger laufende Futures einen höheren Preis haben und somit eine steigende Terminkurve bilden, wird Contango genannt. Der umgekehrte Fall, in dem die Kurve nach unten geneigt ist, heißt Backwardation.

Contango

Stellen wir uns vor, du möchtest Kupfer kaufen, benötigst es aber erst in ein paar Monaten. Heute kostet Kupfer 100 Euro pro Tonne. Du entscheidest dich, einen Future zu kaufen, der dir garantiert, dass du in drei Monaten Kupfer für 105 Euro pro Tonne bekommst. Dies Situation nennt man Contango: Der Preis für die Lieferung in der Zukunft ist höher als der aktuelle Spotpreis.

Eine Contango-Situation kommt oft vor. Neben den Lagerungskosten kommt auch ein kurzfristiges Überangebot an einem Rohstoff als Grund dafür infrage. Außerdem richtet sich der Preis an der Börse nach den Erwartungen der Anleger. Gehen sie davon aus, dass der Rohstoffpreis künftig steigt, bewerten sie auch ein Future mit späterem Liefertermin höher.

Für ETF-Anbieter und -Anleger wird die nach oben tendierende Kurve zum Problem, da ETF-Anbieter die meisten Rohstoffe – wie bereits erklärt – nicht lagern können. Wenn ein kurzlaufender Future ausläuft, kann der ETF-Anbieter das Geschäft also nicht abschließen, da der Rohstoff dann geliefert würde. Stattdessen muss er das Geld in einen länger laufenden Future umschichten. Das heißt, die ETF-Anbieter verkaufen ihren Future und kaufen dafür den nächsten. Die Futures werden quasi „gerollt“. Dabei kommt es zu sogenannten „Rollverlusten“.

„Das bedeutet, dass Rohstoff-ETFs auf die Dauer verlieren werden, außer die physisch replizierten“, erklärt Rabe.

Verläuft die Future-Kurve also immer in Contango-Form?

Nein. Es kann auch sein, dass die Kurve der Terminkontrakte nach unten geneigt ist, eine sogenannte Backwardation.

Backwardation

Nehmen wir an, es gibt Bedenken über mögliche Lieferengpässe, etwa durch Streiks in Minen oder schlechte Wetterbedingungen, die die Kupferproduktion beeinträchtigen könnten. In diesem Szenario kostet Kupfer aktuell 100 Euro pro Tonne, aber ein Future, der in drei Monaten geliefert wird, kostet nur 95 Euro. Das nennt man Backwardation: Der Preis für die zukünftige Lieferung ist niedriger als der aktuelle Spotpreis.

In diesem Fall könnten teurere, kürzerlaufende Futures in günstigere gerollt werden, sodass Rollgewinne möglich sind.

Rohstoff-Future-ETFs: Rollverluste fressen Rendite

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Der Vergleich des Future-ETFs iShares Diversified Commodity Swap Ucits ETF mit dem bereits oben vorgestellten Rohstoff-Aktien-ETF Vaneck Global Mining zeigt, dass der Future-ETF im Vergleich zum Aktien-ETF eher seitwärts tendiert. Dies liegt daran, dass Rollverluste die potenziellen Gewinne aus steigenden Rohstoffpreisen, von denen Anleger gerne profitieren würden, teilweise aufzehren.

Ein Rückschluss von der Entwicklung des Rohstoffpreises auf die Performance eines auf Futures basierenden ETFs ist daher nicht möglich. Denn: Der Tagespreis eines Rohstoffs kann stark vom Futurepreis abweichen. „Wenn ich einen S&P-500-ETF kaufe, will ich, dass der den S&P 500 abbildet, wenn ich einen Dax-ETF kaufe, will ich, dass er den Dax abbildet und wenn ich einen Kupfer-ETF kaufe, will ich, dass er den Kupferpreis abbildet. Das tut er aber nicht“, sagt Rabe.

Im Gegensatz zu Aktien oder festverzinslichen Wertpapieren gibt es bei Rohstoffen zudem keine eindeutige theoretische Herleitung dafür, wie eine bestimmte Terminkurve aussehen muss. Die Preise der Terminkontrakte ergeben sich alleine durch Angebot und Nachfrage. Kürzerlaufende Terminkontrakte reagieren tendenziell stärker auf geopolitische Entwicklungen und Lieferengpässe.

Für Anleger, die langfristig investieren und ihre ETFs einfach liegen lassen wollen, sind Future-ETFs daher nicht geeignet. „Wer sich für Rohstoffe interessiert, muss sich viel mehr mit dem Thema beschäftigen. Ihr müsst euch Dinge anschauen, die sich die normalen Aktienanleger nicht anschauen. Das ist ein ganz anderes Spielfeld. Deswegen sind ETFs auf Rohstoffe überhaupt nichts, um die ins Depot zu legen“, erläutert Rabe.

Und wie sieht es mit Rohstoff-ETCs aus?

Rohstoff-ETCs: Schuldverschreibung auf einzelne Rohstoffe

Rohstoff-ETCs (Exchange Traded Commodities) unterscheiden sich von Rohstoff-ETFs (Exchange Traded Funds) in einigen wesentlichen Punkten:

ETCs sind Schuldverschreibungen, keine Fonds

Sie können die Entwicklung eines einzelnen Rohstoffs abbilden

Ermöglichen einfache Investitionen in Rohstoffe wie Gold über die Börse

Keine direkten Kosten für Lieferung und Lagerung des Rohstoffs für Anleger

Vorteile von Rohstoff-ETCs

Flexibilität: Können auch einzelne Rohstoffe abbilden, was ETFs in Deutschland nicht dürfen

Einfacher Zugang zu Rohstoffmärkten für Kleinanleger

Keine direkten Lager- oder Lieferkosten

Nachteile von Rohstoff-ETCs

Emittentenrisiko: Bei Insolvenz des Herausgebers kann das investierte Geld verloren gehen

Geringere Sicherheit im Vergleich zu ETFs, da keine Pflicht zum Kauf und zur Verwahrung der zugrunde liegenden Vermögenswerte in einem Sondervermögen besteht

Zusammengefasst bieten Rohstoff-ETCs eine flexible Möglichkeit, in einzelne Rohstoffe zu investieren, bringen aber ein höheres Risiko mit sich als Rohstoff-ETFs. Die Entscheidung für oder gegen ein ETC hängt von der individuellen Risikobereitschaft und den Anlagezielen ab.

In Rohstoff-ETFs investieren – ja oder nein?

Rohstoffe sind generell gut geeignet, um das Risiko deiner Geldanlange breiter zu streuen und neben Aktien auf weitere Anlageklassen zu verteilen. So können Rohstoffe in Marktphasen, in denen Aktien schwächeln, beispielsweise gut performen und umgekehrt. Der Nachteil ist jedoch, dass Rohstoffe als eigene Anlageklasse auch ihre ganz eigenen Regeln haben. Damit tragen sie zwar zur Diversifizierung deines Portfolios bei, bedeuten allerdings auch mehr Aufwand. Denn: Um mit Future-ETFs Geld zu verdienen, musst du nicht nur den aktuellen Rohstoffpreis, sondern auch die Preise an den Terminmärkten im Auge behalten, um gegebenfalls kurzfristig eingreifen zu können. Als langfristige Investments, die man kauft und anschließend im Depot liegen lässt, eignen sich Rohstoff-Future-ETFs nicht.

Rohstoff-Aktien-ETFs sind im Gegensatz zu Future-ETFs deutlich einfacher zu händeln, die eigentlich gewünschte Diversifikation zu Aktieninvestments bieten sie aber natürlich nicht. Darüber hinaus sind viele Aktien aus Rohstoff-ETFs bereits in den großen Welt-Indizes enthalten. Wenn du also bereits in einen Welt-ETF investierst, kann der Rohstoffanteil in deinem Depot größer sein, als du auf den ersten Blick vermutest.

Daher gilt wie immer: Informiere dich vor der Geldanlage genau über die entsprechende Anlage und überlege, ob sie zu deinem Anlagetyp und deiner Strategie passt.