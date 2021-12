Rohstoff-Interview: “Anleger sind nicht Schuld an steigenden Lebensmittelpreisen”

Auf der Angebotsseite dürfte es schwer sein, die Produktion an die steigende Nachfrage anzupassen, besonders im Hinblick auf die Anbauflächen. Um die weltweit steigende Nachfrage befriedigen zu können, ist sowohl eine Erhöhung der Ernte als auch der Anbauflächen erforderlich. Es werden zwar neue Gebiete erschlossen, aber der Bedarf an Land wächst im Allgemeinen aufgrund der Umstellung auf Biokraftstoffe, der weltweiten Expansion der Städte und der steigenden Nachfrage nach Grundnahrungsmitteln. Zum Landmangel kommen noch die Wasserknappheit - die Agrarwirtschaft verbraucht weltweit etwa 70 Prozent des Trinkwassers - und die Wetterabhängigkeit hinzu.Kommt nach der Edelmetall-Rallye nun also die Agrar-Rally? Droht die nächste Blase?Agrarrohstoffe sind nachwachsende Rohstoffe mit im Vergleich zu Metallen kürzeren Fertigungszyklen. Da der Produktionszyklus für die meisten Soft Commodities jedes Jahr wieder neu beginnen kann, sind die Preiszyklen dieser Märkte viel kürzer als diejenigen von Hard Commodities.Zudem sind Agrarrohstoffe verderblich. Deshalb ist es eher unwahrscheinlich, dass diese Rohstoffe gehortet und auf einen Preisanstieg gehofft wird, um sie dann zu verkaufen. Wir glauben nicht, dass man nach der Edelmetall-Rally von einer Agrar-Rally mit Blasenbildung ausgehen kann.Wie rechtfertigen Sie aus ethischer Sicht diese Investments, die die Preise für Nahrungsmittel steigen und Menschen Hungern lassen?Aus unserer Sicht sind die steigenden Preise für Agrargüter nicht auf die Anlegergemeinde zurückzuführen, sondern eher auf den Wunsch einiger Nationen, Soft Commodities als Biokraftstoffe zu verwenden. Die Auswirkungen der zunehmenden Verwendung von Soft Commodities für alternative Kraftstoffe werden viel diskutiert. Wir konnten jedoch in den letzten Jahren eine positive Korrelation zwischen den Soft Commodities und den Energiepreisen feststellen. Unseres Erachtens dürften die Preise längerfristig durch diese Trendwende und keinesfalls durch die Anleger in die Höhe getrieben werden.Anleger beeinflussen die Rohstoffpreise nicht?: Anleger werden weiter nach Chancen in der neuen Anlageklasse Rohstoffe suchen. Laut einer Studie der Barclays Bank sind die Zuflüsse in das Rohstoffsegment in den letzten zehn Jahren stark gestiegen. 2009 erreichten sie ein Rekordhoch. Dennoch gibt es keinen eindeutigen Zusammenhang zwischen steigenden Zuflüssen und steigenden Rohstoffpreisen. Das britische Wirtschafts- und Finanzministerium beispielsweise hat keine zwingenden Beweise dafür gefunden, dass die erhöhte Investmentaktivität an den Finanzmärkten das Preisgefüge am Markt bestimmt.Es ist wahrscheinlicher, dass die größere Unsicherheit in Bezug auf die Fundamentaldaten am Rohstoffmarkt und die Angebotsknappheit die Preise und die Volatilität am Markt bestimmen. Auch die Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, bestätigte vor Kurzem in einem Bericht, dass kein Zusammenhang zwischen dem Anstieg der Finanzanlagen im Rohstoffbereich und den Preisschwankungen der physischen Rohstoffe selbst besteht.