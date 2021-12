Rohstoff-Investments Hohe Zuflüsse in Gold-ETFs

In Gewicht ausgedrückt stieg der Bestand an Gold um 22,4 Tonnen auf nun 2.357 Tonnen. Insgesamt kletterte der Bestand an Gold-ETFs seit Januar um 192 Tonnen. Das entspricht einem Zuwachs von mehr als 9 Prozent.



Regionale Unterschiede bei den Zuflüssen

Die Ergebnisse fielen im September aber keineswegs homogen aus: In den USA sicherten sich Investoren im September 36 Tonnen Gold per ETF. In Europa dagegen überwogen die Verkäufe, um 12 Tonnen sank der Bestand im Vergleich zum Vormonat.

Größter Einzelgewinner in den USA ist der SPDR Gold Shares, der Zuflüsse vermeldete, die 28 Tonnen Gold entsprechen. Es folgt der iShares Gold Trust mit 8,5 Tonnen. Andere nordamerikanische ETFs mussten laut World Gold Council Abflüsse hinnehmen.