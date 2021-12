Rohstoffblase, Immobilienfonds-Chaos, Inflation: Die meistgeklickten Artikel 2010

Immobilienfonds waren das Investmentthema 2010: Gleich sechs der 20 meistgeklickten Artikel drehen sich um das Einfrieren, Gerüchte um Wiedereröffnungen und die endgültige Schließung einiger Produkte dieser gebeutelten Anlageklasse.Am häufigsten drückten Sie die linke Maustaste, um unser Gespräch mit Eugen Weinberg zu lesen. „Wir haben eine neue Rohstoffblase“, befürchtete der Rohstoff-Experte der Commerzbank im April 2010.Auch an der Analyse „Was Vermögensverwalter jetzt ihren Kunden empfehlen“, dem Interview mit Jim Rogers: „Je höher die Preise für Agrarrohstoffe steigen, desto besser für uns alle“ und an der Warnung von Max Otte: „Die Politik zielt auf eine Inflationierung ab“ wollten viele von Ihnen nicht einfach so vorbeigehen.Neugierig machte Sie auch, wie die größten Finanzvertriebe Deutschlands dastehen, was ihre Vertriebschefs eigentlich verdienen und wie die Lebensversicherer drohende Mittelabflüsse aus abgelaufenen Policen aufhalten möchten.