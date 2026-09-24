Wir stehen am Beginn eines neuen Zeitalters. Die von regel-basiertem Multilateralismus geprägte Nachkriegsära wird abgelöst durch eine Zeit, die bestimmt ist von multipolarer Rivalität und einem daraus resultierenden Anstieg geopolitischer Spannungen in einer zunehmend unsicheren Welt. Im Zentrum dieser multipolaren Rivalität steht der Kampf zwischen den USA und China um die Vorherrschaft. Dabei geht es in erster Linie um die Technologieführerschaft – insbesondere im Bereich künstliche Intelligenz (KI). Der Kampf der Supermächte um die digitale Vormachtstellung umfasst auch den Wettbewerb um die Ressourcen, die für den Aufbau der KI-Wirtschaft benötigt werden. Der fragile Waffenstillstand im Handelskonflikt deutet auf ein hochgradig angespanntes Umfeld hin, in dem die „Ressourcensouveränität“ zum entscheidenden Faktor wird.

Die Erosion des Multilateralismus und der damit verbundenen Schutzmechanismen einer globalisierten, regelbasierten Weltordnung treibt einen strukturellen Wandel hin zu mehr Regionalismus voran. Mittelmächte versuchen, kritische Industrien und Lieferketten vor Eingriffen von außen zu schützen. Im politischen Diskurs entwickelter Volkswirtschaften sind Konzepte wie Reshoring und Friend-Shoring mittlerweile zu zentralen Themen geworden. Doch Regierungen wollen die Produktion sofern möglich wieder ins eigene Land zurückholen. Sie wollen ihre strategische Unabhängigkeit stärken – von der Energie- und Lebensmittelversorgung über kritische Rohstoffe und das Finanzsystem bis hin zu den Lieferketten.

Die Abkehr der USA von ihrer Rolle als globale Ordnungsmacht hin zu einem „America First“-Ansatz verstärkt das Streben nach strategischer Autonomie. Regierungen erhöhen die Staatsausgaben für Verteidigung und Infrastruktur und richten ihre Wirtschaft auf die Chancen der Zukunft aus.

Wettlauf um Energie und kritische Rohstoffe

Bislang war Öl der Motor der Wirtschaft. Heute sind es Daten. KI, Quantencomputing und Cybersicherheit werden dabei eine Schlüsselrolle spielen. Zudem werden sich in der Wirtschaft von morgen neue Chancen im Weltraumsektor eröffnen.

Eine besonders wichtige Rolle spielen hier die Infrastruktur und die Ressourcen, die für eine datengetriebene elektrifizierte Wirtschaft benötigt werden. Die Sicherung des Zugangs zu Energie und kritischen Rohstoffen, einschliesslich seltener Erden, wird für Regierungen zu einer zunehmend wichtigen wirtschafts- und industriepolitischen Priorität. Regionen wie Europa stehen aufgrund der ungleichen Verteilung dieser kritischen Rohstoffe vor besonderen Herausforderungen.

Mit dem Voranschreiten der Energiewende von fossilen Brennstoffen hin zur Elektrifizierung kommt es zu einer grundlegenden strukturellen Veränderung bei der Rohstoffnachfrage, mit weitreichenden Folgen nicht nur für die wirtschaftliche Resilienz und die Inflationsentwicklung in aller Welt, sondern auch für den geopolitischen Einfluss der einzelnen Länder.

Zunehmende Ressourcenknappheit

Die Weltwirtschaft hat sich als bemerkenswert robust erwiesen, selbst angesichts des grössten Energieschocks aller Zeiten. Gleichwohl bleibt sie anfällig für immer häufigere und schwerere Angebotsschocks. Dieses unsichere Umfeld dürfte zu stärkeren Preisschwankungen führen, kurzfristig noch verschärft durch die „Techflation“, also den zunehmenden Inflationsdruck durch die Nachfrage nach Rohstoffen für den KI-Boom.

Längerfristig sollte sich KI positiv auf die Produktivität auswirken und disinflationär wirken. Allerdings treiben Ressourcenknappheit, Deglobalisierung, demografischer Wandel, Dekarbonisierung und die Dominanz der Fiskalpolitik gleichzeitig die Inflation nach oben.

Die Ressourcenknappheit wird zusätzlich dadurch verschärft, dass Unternehmen in einen neuen Investitionszyklus eintreten, um sich an die aufkommende Welt der agentischen KI anzupassen. Zugleich müssen die Staaten Investitionen in Infrastruktur und Verteidigung, die technologische Transformation und demografiebedingt steigende Sozialausgaben finanzieren. Die Folge ist ein Wettbewerb um Kapital, mit dem sowohl die Ambitionen der Unternehmen als auch die politischen Prioritäten der Staaten finanziert werden sollen – mit Auswirkungen auf die Finanzierungskosten.

Mehr als vier Jahrzehnte lang war die Weltwirtschaft von einem Umfeld mit sinkenden Zinsen und hohem Kapitalangebot geprägt. Die Konsolidierung der öffentlichen Finanzen, die Globalisierung und der technologische Fortschritt wirkten stark inflationshemmend. Die Anleihenrenditen gerieten dadurch in einen Abwärtstrend und erreichten im Zuge der Coronapandemie im Jahr 2020 schliesslich historische Tiefststände. Jetzt, vor dem Hintergrund des Wettbewerbs um Kapital und strukturell höherer Inflation, dürften Anleger einen höheren Ausgleich verlangen, wenn sie ihr Kapital langfristig verleihen. Die hartnäckigen Haushaltsdefizite verschärfen diese Situation nur noch und führen bei Staatsanleihen zu höheren Laufzeitprämien.

Die Rolle der Schwellenmärkte wird wichtiger

In diesem Zusammenhang kommt den Schwellenmärkten eine zentrale Rolle in der globalen Investitionslandschaft zu. Sie liefern einen Grossteil dessen, was derzeit gefragt ist: Bestandteile für die KI-Infrastruktur, für die Versorgungssicherheit unverzichtbare Ressourcen und alternative Währungen, die durch geringe Verschuldung, robuste Außenhandelsbilanzen und tiefe Integration in globale Lieferketten gestützt werden.

Die Entwicklung großer KI-Systeme bedingt ein umfangreiches physisches Ökosystem, das neben Halbleitern, hochentwickelten Fertigungsprozessen und Spezialmaterialien auch Rechenzentren, Glasfasernetze und Energieinfrastruktur umfasst. Ein Großteil davon wird in den Schwellenländern, insbesondere in Nordasien, entwickelt, hergestellt oder zusammengebaut. So sind Bereiche der Aktien- und Kreditmärkte in Schwellenländern jetzt an einen mehrjährigen Investitionszyklus gebunden, der vom Ausbau der digitalen Infrastruktur und dem Einsatz von KI und nicht von kurzfristigen Verbrauchertrends getrieben wird. Für den globalen KI-Ausbau benötigte Ressourcen stammen zunehmend aus Schwellenländern.

Vor diesem Hintergrund rechnen wir für globale Aktien mit annualisierten 10-Jahres-Renditen von 6,8%. Ein leicht höheres Ausgangsniveau der Zinsen führt im Vergleich zum Vorjahr zu höheren erwarteten Renditen bei Staatsanleihen: rund 5% für Us-Staatsanleihen und 3,6% für Bundesanleihen. Unsere 10-JahresPrognose für Gold bleibt mit 4% p. a. nahezu unverändert. Beim Us-Dollar schliesslich rechnen wir in den kommenden zehn Jahren mit einer allmählichen Abwertung, allerdings in einem moderateren Tempo als bisher. Unsere 10-Jahres-Prognose für das Währungspaar EURUSD liegt bei 1.30 und für USDJPY bei 129.

Anlegen in Zeiten geopolitischer Rivalität

Ein feines Gespür für die Chancen und Risiken dieser veränderten Weltordnung ist unserer Meinung nach in den kommenden Jahren besonders wichtig, wenn es um Fragen der Asset-Allokation oder der Portfoliokonstruktion geht. Jede Anlageentscheidung sollte damit beginnen, die Zusammenhänge zwischen den raschen Veränderungen des geopolitischen, finanziellen und technologischen Umfelds zu erfassen, das die neue Ära der multipolaren Rivalität prägt.

Angesichts dieser stärker fragmentierten Welt sollten Anleger auf diversifizierte Portfolios setzen, deren Schwerpunkt auf realen Sachwerten liegt, die für den Aufbau der KI-Infrastruktur und der elektrifizierten Wirtschaft der Zukunft gebraucht werden. Strukturell höhere Inflation und öffentliche Verschuldung liefern weitere Argumente dafür, auf Vermögenswerte zu setzen, die nicht von staatlichen Institutionen ausgegeben werden können.