In Zeiten geopolitischer Konflikte sind es oft nicht die offensichtlichen Werte, die am stärksten profitieren. Während Aktien von Rüstungskonzernen wie Rheinmetall oder Hensoldt und Rüstungs-ETFs spektakuläre Kursgewinne verzeichnen, könnte das wahre „Gold“ dieser Epoche in den Lieferketten und Rohstoffen liegen.

„Während eines Goldrauschs: verkaufe Schaufeln“ – wer die Werkzeuge an die Goldsucher verkauft, verdient oft sicherer als die Goldgräber selbst. Wer diese alte Börsen-Redewendung beherzigt, der sollte die Liste der Nato kennen: Im Dezember 2024 definierte das Verteidigungsbündnis zwölf „verteidigungskritische Rohstoffe“: Aluminium, Beryllium, Kobalt, Gallium, Germanium, Graphit, Lithium, Mangan, Platin, Seltene Erden, Titan und Wolfram.

Übersicht über strategisch wichtige Rohstoffe für die Rüstungsindustrie The Hague Centre for Strategic Studies

Diese Materialien bilden das Fundament moderner Waffensysteme – von Hightech-Sensoren über Präzisionswaffen bis hin zu fortschrittlichen Kommunikationssystemen. Ohne sie wäre die militärische Aufrüstung Europas nicht möglich.

Doch welche dieser Materialien bieten tatsächlich Investmentchancen? Wie wirkt sich die steigende Nachfrage auf Preise und Verfügbarkeit aus? Und wie lassen sich indirekte Profiteure identifizieren, wenn viele dieser Rohstoffe nicht direkt handelbar sind?

Auf der Suche nach Antworten hat DAS INVESTMENT mit Armin Sabeur gesprochen, Fondsmanager bei Optinova Asset Management und Experte für Rohstoffinvestments.

Armin Sabeur ist Vorstand bei Optinova Asset Management © DAS INVESTMENT mit Midjourney

DAS INVESTMENT: Herr Sabeur, die geopolitische Lage spitzt sich zu und wir erleben derzeit einen Rüstungsboom in Europa. Sie haben in Ihrem Fonds „Optinova Metals and Materials“ (ISIN: DE000A2QSGD3) Stahl reduziert. War das nicht voreilig angesichts der steigenden Nachfrage?

Armin Sabeur: Wir haben in unserem Fonds aufgrund der guten Zahlen, die uns die Stahl-Werte im Portfolio geliefert haben, eine sehr gute Performance erreicht. Mittlerweile sind wir auf dem Niveau, wo wir sagen, Stahl-Werte sind überbewertet gegenüber anderen Werten aus dem Metallbereich. Nichtsdestotrotz ist Stahl natürlich das zentrale Metall im Rüstungsbereich – egal, ob es um Fahrzeuge, Flugzeuge oder auch Raketen geht. Die Nachfrage wird weiterhin massiv sein, unabhängig davon, wie sich beispielsweise die Zölle auf Stahl auswirken werden. Aber ich sehe auch ein Momentum für Silber.

Bei einigen Industriemetallen ist die Nachfrage aus der Autoindustrie zuletzt zurückgegangen. Könnte der Rüstungssektor diese Lücke füllen?

Sabeur: Da muss man differenzieren. Platin und Palladium werden meiner Meinung nach weiterhin leiden, weil es zwei Metalle sind, die eher im Hybridbereich und bei Katalysatoren, also in der alten Verbrennerwelt genutzt werden. Auch wenn wir in Deutschland und Europa immer noch nicht vollständig daran glauben, dass wir in ein paar Jahren mit Elektroautos fahren werden – die restliche Welt, insbesondere China, zeigt eine andere Entwicklung.

Nickel hingegen ist sehr gefragt im Elektrobereich. In jeder Batterie wird dieses Metall benötigt, und da bin ich sehr positiv gestimmt, insbesondere angesichts der Entwicklung in den letzten Monaten. Nickel gehört zu den größten Verlierern performancemäßig zuletzt, wodurch sich derzeit sehr gute Einstiegskurse bieten.

Welche Rohstoffe sind für die Herstellung von Panzern elementar wichtig? The Hague Centre for Strategic Studies

Welche Rolle spielen Titan und Aluminium in militärischen Anwendungen?

Sabeur: Titan spielt natürlich eine wichtige Rolle, allerdings können wir leider nicht direkt in diesen Bereich investieren. Es gibt dazu keine ETCs wie bei Aluminium. Aluminium ist für mich ein Metall, das in verschiedensten Bereichen gefragt ist – sowohl in der Militäraufrüstung als auch in der Dekarbonisierung. Ob bei Windkraftanlagen oder im Bereich der Wasserstoffherstellung – es ist ein Metall, das weiterhin stark nachgefragt wird. Das Gleiche gilt übrigens auch für Kupfer, das traditionell unter einem Angebotsdefizit leidet, insbesondere was die Minenkapazitäten angeht.

In welche Industriemetalle kann man über ETCs investieren?

Sabeur: Bei dieser Kategorie kann man über Commodities nur in Aluminium, Blei, Kupfer, Nickel, Zink und Zinn investieren. Bei den Edelmetallen kommen Gold, Silber, Platin und Palladium hinzu. Auch bei Seltenen Erden gibt es wie bei Titan kein handelbares Angebot, da investieren wir dann direkt in Unternehmen aus diesem Bereich.

Es gibt ETFs für Seltene Erden – ist das keine Option?

Sabeur: Ich habe mir das Thema angesehen. In ETFs mit Seltenen Erden sind teilweise Werte wie Tesla enthalten, weil Tesla strategisch Seltene Erden einkauft und lagert. Der ETF spielt mit dem Gedanken, dass man ein Exposure aufbaut, wenn man Tesla kauft. Das ist aus meiner Sicht nicht die richtige Herangehensweise.

Zurück zu Rüstungsrohstoffen: Wie wird sich die erhöhte Nachfrage nach Rüstungsgütern auf den Rohstoffmarkt und die Preise auswirken?

Sabeur: Wir werden einen Switch von der zivilen Industrie hin zur militärischen Industrie erleben. Das haben wir bereits mitbekommen, dass beispielsweise Arbeitsplätze von der Automobilindustrie zur Rüstungsindustrie wandern. Dasselbe gilt für die Metalle.

Ich glaube, dass der Bedarf deutlich größer ist, als es auf den ersten Blick scheint. Wenn man sich die Armeen in Kontinentaleuropa anschaut – ich spreche jetzt nicht über China oder Amerika, aber gerade Kontinentaleuropa und Großbritannien: Die haben einen massiven Nachholbedarf. Das wird sich sehr stark auswirken, insbesondere bei Metallen wie Silber, Kupfer, Aluminium und Stahl.

Führt die stärkere Nachfrage nach Rohstoffen durch Rüstungsunternehmen zu Problemen mit ESG-Ratings?

Sabeur: Nein, der ESG-Score setzt sich anders zusammen. Ein Wirtschaftsprüfer erstellt einen Bericht für das Unternehmen, und dann gibt es verschiedene Anbieter – wir nutzen LSEG –, die einen Score daraus ableiten. Wenn ein Rüstungsunternehmen sehr gute Löhne zahlt, umweltschonend produziert, keine Kinderarbeit duldet und die Aktionärsrechte gut sind, kann der Rüstungskonzern durchaus einen guten ESG-Score haben.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Ihr Fonds kombiniert Einzelaktien und ETCs – worin liegt hier der Vorteil aus Ihrer Sicht?

Sabeur: Ich sehe Aktien als Basis-Investment, weil dahinter Unternehmen, Menschen und Strategien stehen. Zusätzlich kaufe ich als Basiswert die Metalle, die von diesen Unternehmen genutzt werden. Bei Aktien hat man zudem einen Hebel gegenüber den Indizes – das sieht man insbesondere bei Gold- oder Silberminen, aber auch bei Platin- und Palladiumwerten.

Wie flexibel ist Ihr regelbasierter Ansatz in einer unsicheren Zeit mit hoher Volatilität?

Sabeur: Das hängt davon ab, wie weit sich die Volatilität über den Zeithorizont erstreckt. Wir haben flexible Investitionsquoten: Auf einer Zeitskala von einer oder zwei Wochen reagieren wir gar nicht. Bei einer 50-Tage-Perspektive reduzieren wir Positionen, wenn das Momentum auf der 50-Tage-Linie gefallen ist. Wenn es weiter runtergeht auf die 100- und 200-Tage-Linie, würden wir weiter reduzieren. Das könnte dazu führen, dass wir nur noch zu 50 Prozent investiert sind.

Wir fokussieren uns auf vierteljährliche, halbjährliche und jährliche Volatilität, nicht auf tägliche Schwankungen. Das führt oft dazu, dass man auf die Nase fällt, wie man bei Corona gesehen hat – im Februar 2020 ging es richtig runter, und im darauffolgenden Mai war der Kurs wieder dort, wo er vorher war. Solche Zickzack-Bewegungen vermeiden wir, was allerdings bedeutet, dass der Anleger mit gewissen Schwankungen leben muss.

Über Armin Sabeur von Optinova AM

Armin Sabeur ist 48 Jahre alt, verheiratet und Vater von zwei Kindern. Seine Karriere begann er im Family-Office-Bereich und in der Vermögensverwaltung, später arbeitete er bei der Dresdner Bank im Family-Office-Bereich, die dann von der Commerzbank übernommen wurde. 2012 gründete er zusammen mit einem Kollegen die Optinova Investment AG mit Unterstützung eines großen Kapitalgebers, einem Family Office aus Nordrhein-Westfalen.

Als Investmentchef und Fondsmanager verantwortet er heute die Anlagestrategie des Unternehmens, das rund 63 Millionen Euro Assets under Management betreut, wovon etwa die Hälfte dem Seed-Capital der Eigentümerfamilie entstammt. In seiner Freizeit ist Sabeur leidenschaftlicher Crossfit- und Hyrox-Athlet.