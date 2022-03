Steigende Inflation Rohstoffe sind jetzt zur Portfolio-Absicherung unabdingbar

Greg E. Sharenow

Rohstoffe entwickeln sich in der Regel im späten Konjunkturzyklus – sowie in Zeiten globaler Unsicherheiten – gut und bieten eine Absicherung gegen Inflation und Marktturbulenzen. Als in den zehn Jahren seit der globalen Finanzkrise die Inflation niedrig blieb, schnitten Rohstoffe schlecht ab. Das ändert sich jetzt. Im vergangenen Jahr haben pandemiebedingte Lieferkettenprobleme und eine hohe Nachfrage die Inflation in die Höhe getrieben, daher verteuern sich die Rohstoffpreise. Darüber hinaus hat sich die Korrelation von Aktien und Anleihen aufgrund der steigenden Inflation angeglichen, was ebenfalls für eine höhere Rohstoffallokation spricht.

Drei wichtige Bausteine untermauern unsere Ansicht, dass Rohstoffe zukünftig outperformen: Niedrige Ölvorräte, hohe Rollrenditen und Diversifizierung.

Andrew DeWitt

Niedrige Lagerbestände bei Öl: Die Lagerbestände sind angesichts der pandemiebedingt steigenden Nachfrage und des rückläufigen Angebots auf ein niedriges Niveau gesunken. Ölproduzenten haben vor allem angesichts von Umweltauflagen zu wenig in neue Bohrungen investiert – sowohl bei Rohöl als auch bei Schieferöl. Im Gegenzug sind die Preise stark gestiegen. Höhere Energiekosten bewirken wiederum steigende Preise bei anderen Rohstoffen. Die Produktion von Basismetallen, die für die weltweite Abkehr von der Verfeuerung fossiler Brennstoffe zur Energiegewinnung von zentraler Bedeutung sind, ist sehr energieintensiv. Ähnlich verhält es sich mit Erdgas, das zur Herstellung von Ammoniakdünger verwendet wird – dessen unlängst bereits stark gestiegener Preis verteuert landwirtschaftliche Erzeugnisse. Die Energieerzeuger stehen vor einem Dilemma: Um die aktuelle und prognostizierte Nachfrage zu decken, müssten sie in neue Kapazitäten investieren. Wir sind jedoch der Meinung, dass sie mit der Inbetriebnahme weiterer Anlagen warten werden, bis sie sicher sind, dass der derzeitige Preisauftrieb von Dauer sein wird.

Hohe Rollrenditen: Im Einklang mit den niedrigeren Lagerbeständen befinden sich die meisten wichtigen Rohstoffmärkte in einem Zustand der Backwardation (die Terminpreise sind niedriger als die Kassapreise). Die Rollrenditen (Englisch: roll yields, abgeleitet aus dem Rolling eines günstigeren längerfristigen Kontrakts in einen höherpreisigen kurzfristigen Kontrakt) für den Bloomberg Commodity Index (BCOM) liegen im Durchschnitt bei über 5 Prozent und übertreffen damit die kombinierte Rückkauf- und Nettodividendenrendite für den S&P 500. Dies ist der höchste Grad an Backwardation nach Bereinigung um kurzfristige Zinssätze seit Anfang der 2000er-Jahre, die dem letzten Rohstoff-Superzyklus vorausgingen.

Wir halten es zwar für verfrüht, von einem Superzyklus zu sprechen, da höhere Preise letztlich ein größeres Angebot nach sich ziehen werden. Doch das Halten von Rohstoffen zur Absicherung von Inflationsrisiken ist attraktiver, wenn der Carry-Faktor für Unterstützung sorgt.

Diversifizierung in der Inflation: In der Vergangenheit boten Rohstoffe den Anlegern immer dann ein wichtiges Mittel zur Diversifizierung, wenn der Konjunkturzyklus weit fortgeschritten ist und die Inflation zu einem dominanten Treiber der Vermögenspreise wird und nicht mehr länger das Wachstum. Während nominale Anlageklassen wie Aktien und festverzinsliche Wertpapiere negativ auf Inflationsüberraschungen reagieren, haben sich reale Vermögenswerte wie Rohstoffe in der Vergangenheit als wirksame Inflationsabsicherung erwiesen. Bei einer unerwarteten Inflationsänderung von 1 Prozent haben Rohstoffe in der Vergangenheit Überschussrenditen von mehr als 8 Prozent erzielt.

Der letzte Zinserhöhungszyklus der Zentralbank im Jahr 2018 bildete dabei eine Ausnahme. Rohstoffe warfen damals nicht die höchsten Vermögensrenditen ab. Damals drückte der starke Output der Schieferölproduktion auf die Ölpreise und sorgte für Gegenwind bei den Rohstoffrenditen. Wir gehen davon aus, dass sich die historischen Rohstoffpreistrends dieses Mal indes wieder zeigen werden und dass der Rohstoffzyklus begonnen hat. Zum Vergleich: Im Januar und Februar, als die Märkte sich schwer damit taten, eine schnellere Straffung der Geldpolitik durch die Zentralbanken einzupreisen, hatten sowohl Aktien als auch Anleihen allgemein zu kämpfen, während sich die meisten Rohstoffindizes um 15 bis 22 Prozent verteuerten.

Geopolitische Risiken

Durch den Überfall Russlands auf die Ukraine wurde die Produktion von Energierohstoffen bisher nicht unterbrochen. Allerdings dürften die Sanktionen gegen russische Exporte zu einem Rückgang der Verfügbarkeit fossiler Energieträger führen. Darüber hinaus werden die Sanktionen den Kapital- und Technologiezugang russischer Öl-, Gas- und Mineralienförderunternehmen einschränken. Daher dürfte ein Großteil der Volatilität, die wir im vergangenen Jahr beim Erdgas erlebt haben, in absehbarer Zukunft anhalten. Sollte ein Atomabkommen mit dem Iran abgeschlossen werden, könnte eine Rückkehr des iranischen Öls auf die Märkte wahrscheinlich zu einem kurzfristigen Rückgang der Ölpreise führen. Längerfristig wird das Öl aus dem Iran aber keinen Beitrag dazu leisten können, die großen, dauerhaften Probleme am Ölmarkt abzustellen.

Fazit: Rohstoffe sichern ab

Wir sehen gute Gründe für eine höhere Rohstoffallokation in den Anlegerportfolios. Sowohl die Anleger als auch Aktienindizes sind derzeit im Vergleich zu historischen Durchschnittswerten in einem zu geringen Maß in Rohstoffe investiert. Wir gehen jedoch davon aus, dass die hohe Inflation – und nicht das Wachstum – im kommenden Jahr der wichtigste Treiber für die Renditen von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren sein könnte; was Rohstoffe zu einem interessanten Absicherungsinstrument für das traditionelle 60/40-Portfolio macht. Darüber hinaus sorgen das derzeitige Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage und die hohen Rollrenditen für weiteren Schub, so dass Rohstoffe eine gute Startposition für eine Rally haben.