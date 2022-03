Analyse von HQ Trust So entwickeln sich Rohstoff-Investments

Lehmann fasst die Ergebnisse zusammen:

„Seit dem Jahr 1982 konnten Anleger mit Rohstoff-Investments 3,5 Prozent per annum erzielen. Allerdings war der Zinsanteil in diesem Zeitraum mit 3,6 Prozent deutlich größer als der Zuwachs bei den Rohstoffpreisen von nur 2,3 Prozent pro Jahr. Über den langen Zeitraum fielen bei allen Rohstoff-Anlageklassen Rollverluste an: Beim Rohstoffindex GSCI lagen sie immerhin bei 2,4 Prozent pro Jahr. Blickt man auf den Gesamtzeitraum, ist es angesichts tendenziell sinkender Zinsen und steigender Rollverluste schwieriger geworden, mit Rohstoff-Investments ansprechende Renditen zu erzielen. Am schlechtesten liefen aus Anlegersicht in den vergangenen 40 Jahren Agrarrohstoffe: Hier kam es zu einem Minus von 0,3 Prozent per annum. Grund dafür ist vor allem die negative Rollrendite von minus 5,3 Prozent pro Jahr. Am niedrigsten waren die Rollverluste mit 0,1 Prozent per annum bei den Industriemetallen. Diese Rohstoffklasse kommt seit 1982 auch auf das höchste Plus. Es beträgt 7,0 Prozent per annum.“

Sven Lehmann, HQ Trust