Gewerbeversicherungen Die 5 größten Rechtsrisiken für Firmen und Selbstständige
Gerichtsverfahren rund um die Immobilie zählen zu den fünf größten Risiken für einen Rechtsstreit, denen Unternehmen und Selbstständige ausgesetzt sind. Konflikte mit Mietern oder Nachbarn können aus ganz unterschiedlichen Gründen entstehen: Hierzu zählen zum Beispiel eine falsche Nebenkostenabrechnung oder der Vorwurf einer Lärmbelästigung. In rund 8.200 Fällen hat Roland Rechtsschutz hierbei gewerblichen Mietern oder Vermietern weitergeholfen.
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