Der Versicherer Roland Rechtsschutz will sich künftig auf das Geschäft mit Schutzbriefen und dem Angebot von Notfalldienstleistungen konzentrieren, in dem man größere Wachstumschancen und auskömmliche Margen als im Assistance-Bereich sieht.

Keine Fusion

Konkret soll ab dem 1. Juli ein übergreifendes Managementteam aus Vorständen von Roland Assistance und Roland Schutzbrief die beiden Tochtergesellschaften stärker mit aneinander verzahnen. So sollen in dem Kölner Unternehmen, das sich im Besitz von Axa und Gothaer befindet, die Kompetenzen gebündelt werden. Perspektivisch will Roland sowohl bestehende als auch neue Schutzbrief- und Rechtsschutzleistungen miteinander kombinieren. Verschmelzen wolle Roland die Töchter laut Medienberichten allerdings nicht.

Zwei Gesellschaften, eine Führungseinheit

Das enge Verzahnen schaffe entsprechende Kapazitäten, was in Zeiten von Fachkräftemangel ein nicht zu unterschätzender Mehrwert sei. „Mit der Entscheidung für ein übergreifendes Führungsteam aus beiden Tochtergesellschaften gehen wir dabei einen neuen Weg. Wir versprechen uns davon eine zügige und optimale Vernetzung der Gesellschaften. Mit der Kombination von Schutzbrief- und Rechtsschutz-Lösungen werden wir unserem Markenversprechen, der führende Lösungsanbieter im Rechtsmarkt zu sein, noch mehr gerecht“, sagt Tobias von Mäßenhausen, Vorstandsvorsitzender von Roland Rechtsschutz. Ziel sei es, vorhandene Absatzkanäle auszubauen und neue Vertriebs- und Netzwerkpotenziale weiter auszuschöpfen.

Das neue Managementteam soll Roland Quinten führen, der bisher auch Finanzchef bei der Roland Rechtsschutz ist. Künftig ist er auch Hauptgeschäftsführer von Roland Assistance und Vorstandsvorsitzender von Roland Schutzbrief. Neben ihm sind Christopher Büchel (Assistance), Oliver Fischer (Assistance), Sebastian Lütje (Schutzbrief) und Johanna Metker (Assistance bis Januar 2024) für das neue Führungsteam. Die Finanzaufsicht Bafin muss allen Personalien noch zustimmen.